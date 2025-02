SPOLETO, 22 feb. – Importanti novità in arrivo per il triage del Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Matteo degli Infermi”, porta di accesso ai servizi del nosocomio di Spoleto.

L’area di accettazione (triage) del PS di Spoleto, diretto dalla dott.ssa Chiara Busti, è stata trasferita in uno spazio più ampio antistante il Pronto Soccorso, al fine di migliorare l’accoglienza e il comfort dei pazienti e degli operatori sanitari.

La stanza è dotata, in caso di necessità, di un lettino per l’esecuzione immediata di elettrocardiogramma, piccole medicazioni, posizionamento accesso venoso e prelievo ematico.

Ciò consentirà di eseguire manovre e prestazioni sanitarie in tempi estremamente rapidi, garantendo quindi maggiore efficacia ed efficienza della risposta sanitaria.

Lo spostamento dell’area triage è accompagnato ovviamente da una nuova cartellonistica, realizzata dal servizio Manutenzioni e Logistica coordinato dall’ing. Alessandro Passetti su indicazione della direttrice del presidio ospedaliero di Spoleto dott.ssa Letizia Damiani, che faciliterà la popolazione alla comprensione dei percorsi guidati.

In particolare in orario diurno, dalle ore 8 alle ore 20, i cittadini troveranno la porta esterna aperta e, seguendo le frecce a terra, potranno accedere all’area di pre-triage dove è presente il videocitofono per l’ingresso.

In orario notturno, dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo, la porta esterna rimarrà chiusa e i pazienti potranno usare il videocitofono esterno.

La direzione aziendale della Usl Umbria 2 e la direzione ospedaliera di Spoleto hanno previsto l’installazione di sistemi di videosorveglianza lungo tutto il percorso attraverso i quali gli operatori potranno controllare lo stato dei pazienti che accedono ai locali di Emergenza Accettazione del “San Matteo degli Infermi”.

(2)