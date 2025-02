Servizio a cura di ANDREA PIERMARINI

Foligno 23 feb. 2025 – Anche in occasione del secondo corso mascherato del “Carnevale dei ragazzi” il presidente Fabio Bonifazi ha pescato il jolly: favorevoli condizioni meteo hanno decretato il successo di pubblico per la rassegna più rinomata dell’Umbria che quest’anno ha anche il patrocinio sia della Giunta che dell’Assemblea Legislativa regionale.

A Sant’Eraclio le vie della “Città del Carnevale, si sono animate di esuberanti, originali e variopinti gruppi mascherati: “Dal Messico con furore”, “Mercoledì, la stravagante famiglia Adams” e un tenebroso Ragno, “Uomini e donne del futuro” “Procaci infermiere”, “Umpa Lumpa”, “Bucanieri all’arrembaggio” “Cinesi, Draghi serpeggianti e Riscio”.

Coloro che si sono riversati a partire dalle ore 15 nel centro storico della frazione folignate sono stati coinvolti in un’atmosfera, goliardica, trasgressiva, sarcastica, ironica.

La folla si è stupita per le grandiose creazioni allegoriche di cartapesta: “Non aprite quel cancello” (Cantiere Cartoons), “Intelligenza Artificiale” (Cantiere I Matti) “La mia grossa grassa sanità privata” (Cantiere Area 51) “Willy Wonka e la fabbrica del divertimento” (Cantiere I Pluss) “I Pirati , (Cantiere We Can) “Dall’Oriente con il trattore”. (Cantiere Flash Back).

Si è svolta anche la seconda manche del decimo trofeo Alfio Pace. I giurati hanno attribuito punti per l’estetica del carro, la corrispondenza con il soggetto scelto, la bellezza scenografica e la coreografia della mascherata più briosa.

Lo staff del Carnevale ha utilizzato l’opportunità offerta dal premio “Alfio Pace” per incrementare ulteriormente la sintonia tra i carristi ( bozzettisti, ferraioli, cartapestai) e le sarte che confezionano i vestiti di pregio per le sfavillanti mascherate.

Uno sfrenato divertimento con il ricco repertorio della marching band “Over soul street band” una esplosione di energia musica e emozioni. Hanno riecheggiato per l’antico borgo brani di James Brown, Aretha Franklin, Steve Wonder, Otis Redding, Ray Charles e Earth Wind & Fire.

Dal palco centrale di Piazza Fratti lo speaker Andrea Gi ha trascinato il pubblico in un vortice sonoro. Adulti e bambini sono stati rapiti dalla fantasia e dalla magia del “Mercante dei Sogni” spettacolo di artisti da strada a cura dell’Academy Circus nella piazza antistante la Casa Castellana nel fortilizio di pianura dei Trinci.

Nella mattinata dalle 10 alle 13 la 62esima edizione della manifestazione carnascialesca si è connotata per uno spirito ecologico in quanto ha avuto una buona riuscita “Ti conosco mascherina” l’escursione in maschera tra natura leggende e fiabe sul Carnevale a cura della camminattrice Loretta Bonamente e di Cristiano Ceppi (guida ass. Aigae).

Numerosi gli avventori che si recano in questi giorni all’Osteria del Carnevale dove si deliziano il palato degustando le specialità culinarie. Il celeberrimo spazio enogastronomico e ubicato presso la Taverna del Rione Badia in via Gentile da Foligno, e rimarrà aperto sino a martedì 4 marzo.

