Perugia, 23 feb. 2025 – Momenti di tensione alla stazione di Fontivegge, dove domenica mattina, intorno alle 10, una violenta rissa ha scosso la zona. Teatro dello scontro, piazza del Bacio, sotto gli occhi attoniti di residenti e passeggeri.

Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero state coinvolte almeno quindici persone, probabilmente di origine sudamericana. Alcuni dei partecipanti avrebbero impugnato bottiglie come armi, trasformando la lite in un pericoloso scontro fisico.

Sul posto sono accorsi polizia e carabinieri per sedare la rissa, mentre i sanitari del 118 hanno soccorso tre feriti, poi trasportati in ospedale. In piazza Vittorio Veneto, davanti all’ingresso della stazione, sono rimaste evidenti tracce di sangue, segno della violenza dell’episodio. Indagini in corso per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili. (Foto di repertorio)

