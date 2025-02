Perugia, 23 feb. 2025 – Scondita al quinto set per la squadra di Giovi, che sale a quota 22 e aspetta il turno infrasettimanale per centrare l’obiettivo stagionale. Il coach: “Buon punto. Grazie ai tifosi”

La Bartoccini MC Restauri Perugia lotta con tutto il cuore ma deve cedere al tie-break contro una Eurotek Uyba Busto Arsizio che porta via due dal Pala Barton Energy nella serata di sabato 22 febbraio. Un vero peccato, ma il punto conquistato dalle Black Angels le avvicina ancor più alla salvezza aritmetica, che potrà certamente essere festeggiata mercoledì prossimo con un successo nel match casalingo con Talmassons (prima retrocessa del torneo dopo il k.o. con Firenze).

I parziali dicono 17-25, 25-20, 25-22, 17-25 e 14-16. Troppi gli ace e i muri subiti dalle ragazze di coach Giovi, che però beneficiano di una Ungureanu in grande spolvero con 15 punti finali e tante difese. Adesso bisogna subito resettare e pensare alla sfida infrasettimanale che si disputerà ancora davanti al pubblico amico, presente in più di 2mila unità contro Busto.

CRONACA

Busto parte forte. Boldini sotto rete non perdona (6-8). Perugia soffre un po’ per restare in scia. Sartori lancia le ospiti, Nemeth non ci sta. Le Black Angels faticano in difesa e il divario è ancora importante (11-16). Cekulaev scuote le compagne ma dall’altra parte non si trema (14-19). Entra Ungureanu per Gardini: la scossa dura poco. Busto viaggia tranquilla verso il vantaggio (17-25).

Nel secondo set Perugia si presenta con un altro spirito. Ungureanu dà solidità in ricezione e punge in attacco. Non manca Traballi, le Black Angels prendono il un po’ di vantaggio (8-5). Sartori risveglia Busto, che si fa sotto (11-8). Perugia soffre dietro, Sirressi non sempre basta, ma al secondo parziale passa avanti (16-13). Obossa è un vero pericolo in battuta, meno Ungureanu (17-16). Le Black Angels riprendono quota trascinate da Traballi e Nemeth. Il pareggio è realtà (25-20).

Nel terzo set Busto sembra sul pezzo. Sartori non perdona e Giovi è costretto a richiamare subito le sue (5-8). Entra Gryka in battuta, Perugia recupera (9-10). Ungureanu è sul pezzo. Le Black Angels si portano avanti (14-12). Traballi risponde presente (16-14). Obossa resta una minaccia ma Nemeth non sbaglia un colpo (18-16). Busto trova il pari, si viaggia sul filo dell’equilibrio (21-21). Cekulaev in battuta e Traballi a rete: Perugia centra il 2-1 (25-22).

Quarto set con Perugia a corto di fiato. Busto riparte meglio (5-8). Obossa punge e le ospiti allungano (8-12). Piva c’è e Giovi richiama le Black Angels. La scossa non arriva (12-16). Gardini e Ungureanu si avvicendano. Entrano anche Pecorari, Anchante e Rastelli. Giovi pensa al tie-break. Busto trova il pari (17-25).

Tie-break che parte in equilibrio. Busto avanti e Perugia pronta a recuperare. Qualche difficoltà in ricezione delle Black Angels consente alle ospiti di andare avanti. Traballi ristabilisce l’equilibrio. Obossa consente a Busto di cambiare campo in vantaggio. Ungureanu a muro ribalta le ospiti (10-9). Torna l’equilibrio ma Busto ai vantaggi ha lo scatto decisivo (14-16).

INTERVISTE

Adelina Ungureanu, schiacciatrice della Bartoccini MC Restauri Perugia:

“Quando si perde c’è sempre amaro, anche se abbiamo ottenuto un punto importante. Finché non c’è la certezza matematica della salvezza non c’è nulla da festeggiare, per cui sotto con la prossima partita che vogliamo vincere”.

Andrea Giovi, tecnico della Bartoccini MC Restauri Perugia:

“Non ho nulla da rimproverare alle ragazze. È stata una bella serata e abbiamo raccolto un punto importante. Grazie al pubblico per la bella atmosfera. Forse una delle più belle degli ultimi tre anni. Speriamo di ritrovare la stessa gente e lo stesso entusiasmo anche mercoledì, per centrare il nostro scudetto. Complimenti a Busto per la bella prestazione”.

Benedetta Bartolini, centrale della Bartoccini MC Restauri Perugia:

“Peccato per la sconfitta ma abbiamo comunque guadagnato un punto. Che bella atmosfera stasera: grazie ai tifosi. Li aspettiamo mercoledì”.

BARTOCCINI MC RESTAURI PERUGIA- EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO 2-3

Set: 17-25, 25-20, 25-22, 17-25, 14-16

BARTOCCINI MC RESTAURI PERUGIA: Gryka 3, Traballi 11, Pecorari 1, Ricci 4, Bartolini B. 4, Anchante, Cekulaev 10, Nemeth 21, Gardini 1, Rastelli, Ungureanu 15, Sirressi (L1). N.e.: Recchia, Bartolini G. (L2). All.: Giovi. Ass.: Marangi

EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO: Piva 20, Van Avermaet 9, Sartori 11, Obossa 28, Frosinini, Kunzler 16, Boldini 6, Scola, Pelloni (L1). N.e.: Howard, Van Der Pijl, Lualdi, Lazic, Morandi (L2). All.: Barbolini. Ass.: Lualdi

Arbitri: Denis Serafin – Maurizio Canessa

PERUGIA: b.s. 9, ace 0, ric. pos. 48 %, ric. prf. 34 %, att. 38 %, muri 11

BUSTO ARSIZIO: b.s. 19, ace 5, ric. pos. 44 %, ric. prf. 30 %, att. 43 %, muri 16

Spettatori: 2602

Mvp: Jospehine Obossa (Eurotek Uyba Busto Arsizio)

(2)