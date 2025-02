Corciano, 23 feb. 2025 – Si è svolto sabato 22 Febbraio la prima tappa del regionale di Subbuteo tradizionale presso il locale Games Time di Corciano.

A vincere è stato nuovamente Cesare Santanicchia in forza alla squadra di San Miniato battendo in finale Fabio Belloni dell’ACS Perugia per 2-1.

In semifinale Santanicchia aveva avuto la meglio su Di Tullio per 4-0 mentre Belloni superava alla Sudden death Flamini dopo che la partita era terminata sullo 0-0 nei tempi regolamentari.

Il torneo era valevole anche per il ranking regionale che decreterà i primi 6 giocatori che vestiranno la maglia della rappresentativa umbra per difendere il titolo di campioni italiani.

Per Santanicchia è la terza vittoria su altrettanti tornei dall’inizio del 2025.

(1)