Nuovi ingressi e consolidamento del progetto politico

Perugia, 23 feb. 2025 – “Siamo particolarmente soddisfatti del successo ottenuto con l’iniziativa di tesseramento organizzata da Noi Moderati in Umbria, attraverso i gazebo allestiti a Perugia e Terni.

Un lavoro di squadra che ha visto la forza e la passione di ogni singolo membro contribuire a dare concretezza a un progetto politico che è partito dalle recenti elezioni regionali, con un obiettivo chiaro: far crescere un movimento che porti i valori moderati e popolari al centro del dibattito politico.

In questi giorni abbiamo avuto il piacere di celebrare alcuni ingressi importanti che arricchiscono ulteriormente la nostra squadra. Persone di grande esperienza, che hanno dimostrato di vivere la politica con entusiasmo, passione, ma soprattutto con grande integrità.

Siamo felici di annunciare l’ingresso di nuovi volti di grande spessore: Corrado Natali, nominato commissario comunale di Perugia, Brunella Parroni, commissario comunale di Terni, Monica Monzi, commissario comunale di Amelia, e Loretta Toccaceli, che assumerà la responsabilità della segreteria organizzativa del partito.

Questi nuovi ingressi sono la dimostrazione di come Noi Moderati stia crescendo in Umbria e siano sempre più le persone che credono in un centrodestra capace di rinnovarsi senza perdere di vista i principi fondanti di un progetto moderato e popolare.

Il nostro percorso è già tracciato e la forza di questo progetto si rafforza giorno dopo giorno grazie alla passione e all’impegno di ciascun membro. Noi Moderati è una realtà che cresce, con l’ambizione di dare un contributo fondamentale alla politica umbra e al centrodestra a livello nazionale.

La strada è tracciata e il nostro impegno continua con rinnovato entusiasmo, per costruire un futuro migliore per l’Umbria e per il Paese.” Michele Toniaccini Commissario regionale Noi Moderati in Umbria

