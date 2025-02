Terni, 23 feb. 2025 – Nella mattinata di giovedì, presso il Liceo Scientifico “Donatelli” di Terni, si è svolto un incontro didattico sul tema della legalità.

L’Arma dei Carabinieri, nel corso di ogni anno scolastico, promuove iniziative formative presso gli istituti scolastici pubblici, il cui scopo è quello di creare consapevolezza nei giovani sulla cultura della legalità e trattare aspetti pratici collegati a tematiche per loro di maggiore interesse, preliminarmente evidenziate dal personale docente.

L’intervento è stato tenuto del Comandante della Compagnia Carabinieri di Terni, Magg. Fabio Del Sette, che ha illustrato gli aspetti generali dell’ordinamento giuridico italiano ed internazionale, approfondendo poi il delicato tema del consumo giovanile di sostanze stupefacenti e le norme sulla circolazione stradale, con un’attenzione particolare alla guida in stato in stato di alterazione psicofisica per ebbrezza alcolica o per effetto di stupefacenti, oggetto peraltro di recente aggiornamento.

L’incontro, che ha visto coinvolte le classi quinte ed è stato suddiviso in due sessioni a beneficio di un centinaio di studenti, è stato anche un momento di confronto, traendo spunto dalle domande dei ragazzi su esempi pratici di comportamento.

