I più gravi sono il padre di 44 anni e la figlia di appena 3 anni trasferiti in elicottero rispettivamente a Pisa e al Meyer di Firenze

Gualdo Tadino, 23 feb. 2025 – Attimi di terrore questa mattina nella zona di Valsorda, a Gualdo Tadino, dove un violento incendio ha distrutto un camper nei pressi di un campeggio, coinvolgendo una famiglia di Loreto in vacanza con amici.

L’allarme è scattato alle 10:00. Le fiamme, improvvise e devastanti, hanno avvolto il mezzo in pochi istanti, costringendo i presenti a una fuga disperata. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Gaifana con due automezzi (APS e ABP), riuscendo a domare l’incendio dopo un’intensa lotta contro il fuoco.

Il bilancio è grave: il padre di 44 anni, la madre di 42 e la figlia di appena 3 anni hanno riportato ustioni di seria entità. I soccorritori del 118, giunti con le ambulanze di Branca, hanno trasportato i feriti d’urgenza all’ospedale di Perugia in codice rosso.

Vista la gravità delle lesioni, si è reso necessario il trasferimento della bambina all’ospedale Meyer di Firenze e del padre al centro grandi ustionati di Pisa tramite elicottero.

Illesa, per miracolo, la seconda figlia, che è stata affidata agli amici presenti.

Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 11:30. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, mentre sul posto continuano i rilievi per far luce sulla dinamica del rogo.

