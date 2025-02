TERNI, 23 FEB. 2025 – Oggi, presso la sede del Circolo Scherma Terni, si è svolta con grande entusiasmo la Prova del Circuito Nazionale Lui e Lei di spada, intitolata “Trofeo dell’Amore Lui&Lei” in onore del patrono della città, San Valentino. Un evento che ha visto la partecipazione di numerose coppie accomunate dalla passione per la scherma, unendo così sport e sentimento in un’unica, emozionante competizione.

L’evento si è legato idealmente alla gara svolta nella giornata precedente, il “Trofeo del Sabato – FairPlay”, e ha avuto un format avvincente basato su quattro prove “a staffetta”. I

l primo turno, non eliminatorio, ha seguito la formula dei gironi all’italiana, determinando il tabellone per le successive fasi ad eliminazione diretta. Gli incontri finali si sono disputati alle 20 stoccate, con alternanza tra lui e lei ogni 5 stoccate. La competizione si è conclusa con la qualificazione delle prime 12 coppie in classifica, rendendo la giornata ricca di emozioni e momenti di alto livello schermistico.

Ben 51 coppie provenienti da tutta Italia hanno partecipato alla gara, vivendo non solo l’adrenalina della competizione, ma anche il fascino del territorio ternano e le sue eccellenze gastronomiche.

Un evento che ha contribuito non solo alla crescita del movimento schermistico, ma anche allo sviluppo turistico ed economico della città, grazie anche al supporto della Fondazione Carit, da sempre impegnata nella promozione di eventi che uniscono sport e tradizione locale.

A trionfare è stata la coppia composta da Ceccanti Yuri (Circolo Scherma Valdera) e Madrignani Benedetta (Centro Sportivo Genoa), che ha conquistato la vittoria con un punteggio di 20-13 nella finale contro Dipanati Tiziano e Sciarra Dalila (Lazio Scherma Ariccia). Il podio è stato completato da due coppie classificatesi terze a pari merito:

– Petracci Gabriele e Venturi Rebecca (Roma Fencing)

– Ippoliti Lorenzo (Club Scherma Roma) e Amati Giorgia (Frascati Scherma)

Il comitato organizzatore ternano ha espresso grande soddisfazione per l’elevata partecipazione e il successo della manifestazione. Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Tommaso Vichi, figura chiave dell’organizzazione del Trofeo del Sabato e del Circuito Nazionale Lui e Lei, che per il terzo anno consecutivo ha permesso di ospitare questi importanti eventi.

Questa edizione ha assunto un significato particolare, segnando il 20° anniversario della manifestazione, nata proprio nel 2005 presso il Circolo Scherma Terni. Eventi di tale portata non solo valorizzano la scherma italiana, ma portano anche benefici concreti alla città, incrementando l’ospitalità alberghiera e favorendo l’economia locale.

Grazie alla passione per la scherma e al sostegno delle istituzioni, Terni continua a crescere, consolidando il proprio ruolo nel panorama schermistico nazionale e celebrando al meglio il legame tra sport e tradizione.

