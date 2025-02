Il Comune cerca sostenitori per l’organizzazione dell’iniziativa, in programma dal 27 al 29 marzo 2025

Assisi, 24 feb. 2025 – Sono numerosi e da tutta Italia gli iscritti al primo “Festival dell’Amministrazione condivisa dei beni comuni”, evento nazionale in programma ad Assisi dal 27 al 29 marzo 2025, per favorire la conoscenza di nuove forme di collaborazione fra cittadini ed enti locali.

E il Comune – promotore dell’iniziativa insieme a Labsus-Laboratorio per la sussidiarietà e Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Perugia – cerca sponsor per la copertura parziale delle spese riferite all’organizzazione.

Attraverso un avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, persone fisiche, enti di diritto privato o pubblico, associazioni, società, imprese produttrici di beni e servizi possono, infatti, contribuire alla realizzazione del Festival, versando una somma di denaro non inferiore a mille euro.

In cambio, avranno la possibilità di vedere il proprio logo aziendale, riprodotto in forma analogica e digitale, in tutti i materiali pubblicitari realizzati per la promozione dello stesso, come ad esempio brochure, stampe promozionali, cartelloni, locandine e ogni altro tipo di prodotto e supporto utilizzato.

L’obiettivo è attivare forme collaborative di finanziamento della manifestazione, per consentirne la più ampia condivisione possibile di valori e intenti, partendo dal sostegno concreto alla sua stessa realizzazione.

I soggetti che intendono aderire all’avviso, secondo il Regolamento comunale per la disciplina e la gestione di sponsorizzazioni, devono essere in possesso dei requisiti di legge per contrarre con la pubblica amministrazione, che verranno verificati dagli uffici comunali competenti prima della sottoscrizione del contratto.

Le proposte di sponsorizzazione vanno presentate entro il 15 marzo 2025, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito del Comune di Assisi, www.comune.assisi.pg.it, alla sezione “Avvisi pubblici” e inviandolo secondo una delle seguenti modalità: a mezzo Pec all’indirizzo comune.assisi@postacert.umbria.it; a mano presso l’Ufficio Protocollo, sito nel Palazzo Comunale, in Piazza del Comune 10; per raccomandata A/R indirizzata a Comune di Assisi, Piazza del Comune 10 – 06081 Assisi.

Qualora le donazioni fossero pari o superiori alla soglia di spesa necessaria e sostenuta per la realizzazione del Festival, confluiranno in un capitolo dedicato del bilancio comunale per l’organizzazione dell’edizione 2026 dello stesso.

Il primo “Festival dell’Amministrazione condivisa dei beni comuni” – in programma a Palazzo Monte Frumentario – vedrà il coinvolgimento di sindaci, amministratori pubblici, dirigenti e funzionari della PA, soggetti del terzo settore, studiosi, sociologi, esperti di beni comuni e partecipazione pubblica, chiamati a confrontarsi su tematiche di grande attualità.

Rappresenta un’occasione importante per permettere alle comunità territoriali attive in Italia di incontrarsi, conoscersi e riconoscersi, riflettere insieme sui cambiamenti in atto nel nostro Paese e nel contesto internazionale.

Il tema delle tre giornate è il futuro, a partire dalle tante esperienze che si sono diffuse grazie al modello di Amministrazione condivisa e ai Patti di collaborazione, strumento con cui pubblica amministrazione e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni in forma condivisa.

Il programma completo è su: https://www.labsus.org/festival-amministrazione-condivisa-beni-comuni/.

