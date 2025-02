Foligno, 24 feb. 2025 – Nuovo incontro dei Carabinieri della Compagnia di Foligno con gli studenti delle classi quarte e quinte del locale Liceo Scientifico ‘Guglielmo Marconi’, così come era avvenuto qualche giorno prima presso l’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Aeronautico ‘Feliciano Scarpellini’: tema trattato quello del bullismo e del più moderno cyberbullismo, forme di aggressioni e di molestie che avvengono in rete e che tendono ad isolare i più fragili, spesso sfruttando quella sensazione di impunità che l’uso di strumenti informatici può ingenerare.

Vivace la presenza degli studenti, attenti ed interessati agli argomenti approfonditi dai militari, che non hanno tenuto una classica lezione ma si sono confrontati con la platea sulla tematica e hanno cercato di smuovere le diverse sensibilità per coglierne i punti di vista ed alimentare un proficuo confronto.

I militari hanno, inoltre, invitato gli studenti a riflettere sull’aspetto che ogni dato può essere diffuso in modo incontrollato nell’etere e diventare conosciuto a chiunque per parecchio tempo o per sempre. Con la proiezione di alcune slides hanno sensibilizzato i giovani circa i numeri di emergenza ai quali rivolgersi qualora vittime di bullismo o per situazioni di pericolo in generale, soffermandosi particolarmente sull’importanza del Numero Unico di Emergenza – NUE – 112.

Gli studenti si sono inoltre interessati con numerose domande conoscitive su alcuni aspetti legati alle attività di polizia e all’acquisizione di informazioni per possibili, futuri arruolamenti. E’ stato così approfondito il tema del reclutamento all’interno dell’Arma dei Carabinieri: la modalità di presentazione della domanda per partecipare al concorso, le varie fasi da intraprendere e le distinzioni trai diversi tipi di concorso, a seconda che l’ambizione sia quella di diventare Carabiniere, Maresciallo od Ufficiale, invitando gli interessati a consultare, per ulteriori approfondimenti, il sito istituzionale www.carabinieri.it.

(1)