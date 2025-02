Domenica 2 marzo in scena due artisti d’eccezione: Elio Germano e Teho Teard

Perugia, 26 feb. 2025 – Tornano a riaprirsi le porte dell’auditorium San Francesco al Prato di Perugia per uno degli appuntamenti in cartellone per Sanfra, stagione promossa da Mea Concerti in collaborazione con il Comune di Perugia, e questa volta ad andare in scena, domenica 2 marzo alle 21, saranno Elio Germano e Teho Teardo con “Il sogno di una cosa” di Pier Paolo Pasolini, testo rivisitato tre musica e parole.

Tre ragazzi friulani alla soglia dei vent’anni vivono la loro breve giovinezza affrontando il mondo: l’indigenza delle origini in campagna, l’emigrazione, le lotte politiche, fino all’integrazione nella società borghese del boom economico. Desiderano la felicità, la bella vita in un paese straniero, maturano una coscienza politica e sognano la rivoluzione, per poi piegarsi ai compromessi dell’età adulta. Fino a morire di lavoro.

Pasolini parla con le voci delle persone che dall’Italia del secondo dopoguerra, stremate dalla povertà, sono scappate attraversando illegalmente il confine per andare in Jugoslavia, attratte dal comunismo e con la speranza di trovare un lavoro dignitoso e cibo per tutti.

Vista oggi è una specie di rotta balcanica al contrario che attraversa il medesimo confine che attualmente i profughi in fuga percorrono per venire in Italia. Forse lo abbiamo dimenticato, ma c’è stato un momento, non molto tempo fa, in cui eravamo noi a ricorrere ai passeur.

Info – Di e con Elio Germano e Teho Teardo ,liberamente tratto dal capolavoro di Pier Paolo Pasolini, una produzione Pierfrancesco Pisani per Infinito e Argot Produzioni in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana Con il contributo di Regione Toscana.

I prossimi appuntamenti al Sanfra : 8 marzo “A futura memoria” con Elena Radonicich e il quintetto d’archi al femminile Iris, 18 marzo Turbopaolo “Solo show”, 21 marzo “La milonga del futbol” con Federico Buffa, 29 marzo “Perestrojka e Pancake” con Daniele Gattano.

