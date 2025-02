Stoppini in aula come sindaco facente funzioni: “A servizio della città, in concordia, concretezza e semplicità”

Assisi, 28 feb. 2025 – Lotta ai cambiamenti climatici, politiche a sostegno della transizione ecologica e della neutralità climatica, ma anche inclusione sociale delle persone con disabilità e partecipazione dei giovani alla vita della comunità entrano nello Statuto del Comune di Assisi.

Il Consiglio comunale, nella seduta del 27 febbraio scorso, ha infatti approvato, all’unanimità dei presenti in aula, modifiche ad alcuni punti del documento che fissa i principi fondamentali dell’Ente e della sua organizzazione, rispetto alla versione entrata in vigore nel 2014. Si tratta degli articoli 1 e 9, dedicati rispettivamente a “Finalità e valori sociali” e a “Valori sociali e della persona”.

Nel primo caso, al comma 1, vengono innanzitutto inserite le parole “inclusione e non discriminazione” in riferimento all’azione politica e amministrativa già volta alla tutela dei diritti fondamentali delle persone, nel rispetto dei principi di democrazia, libertà, solidarietà e uguaglianza.

Al comma 12, rispetto agli impegni del Comune per l’inclusione dei giovani, viene fissata la volontà di favorirne “la partecipazione alle scelte che riguardano la vita della comunità, anche attraverso l’istituzione di una Consulta dei Giovani da disciplinare mediante apposito regolamento”.

Totalmente nuovo, invece, il comma riferito al tema del clima, rispetto al quale la crisi climatica viene innanzitutto riconosciuta come “effetto dell’attività dell’uomo e rischio per l’ambiente, per il paesaggio e per la collettività e come minaccia e rischio aggiunto all’impegno assunto di garantire la tutela del valore universale dei beni culturali presenti nel territorio come Patrimonio Mondiale dell’umanità”.

Il Comune, quindi, “riconosce il grave rischio contemporaneo e le conseguenze locali e globali dei cambiamenti climatici per l’integrità e la sopravvivenza delle specie viventi” e “nell’ambito delle proprie competenze, sviluppa politiche volte all’adattamento delle comunità e alla mitigazione dei cambiamenti climatici, al fine di ridurre e mitigare gli effetti delle crisi climatiche nel territorio comunale e in ogni altro ambito di competenza”, come ad esempio nel territorio del Parco del Monte Subasio.

Il Comune di Assisi, quindi, “adotta e promuove politiche volte a sostenere la transizione ecologica e la progressiva riduzione delle cause antropiche dei cambiamenti climatici, in armonia e d’intesa con tutti i livelli istituzionali, nazionali ed internazionali, ai fini del raggiungimento della neutralità climatica”.

Per quanto riguarda l’articolo 9, innanzitutto scompare dal comma 5 la dizione “portatori di handicap”, sostituita con quella di “persone con disabilità”, maggiormente in sintonia con i principi di inclusione, partecipazione e sostegno promossi dalla città verso le persone più fragili.

Viene quindi stabilito che “il Comune sta al fianco delle persone con disabilità sia fisica che psichica e delle loro famiglie, impegnandosi ad accogliere i loro progetti e desideri coinvolgendoli nelle scelte che li riguardano; promuove tutte le misure necessarie in materia di assistenza, inclusione e diritti delle persone con disabilità, rimuovendo gli ostacoli di natura culturale, architettonica e burocratica che ne impediscono la piena partecipazione alla vita sociale, lavorativa e scolastica della comunità locale”.

Il comma 6, “allo scopo di coordinare tutti gli interventi e le misure in favore delle persone con disabilità”, istituisce quindi “un Comitato Permanente sull’Accessibilità denominato ‘Assisi per tutti’, presieduto dal Sindaco e composto dall’assessore competente in materia, che può assumere anche il ruolo di coordinatore, e da un massimo di ulteriori 5 componenti, designati 3 dalla maggioranza e 2 dalla minoranza e individuati tra soggetti della società civile che abbiano dimostrato particolare impegno e interesse in ordine alle tematiche dell’accessibilità e dell’inclusività. Tale Comitato resta in carica per la durata del mandato amministrativo del Sindaco e il suo funzionamento sarà disciplinato dalla Giunta Comunale”.

Le modifiche allo Statuto sono state adottate dopo un ampio dibattito, che si è concluso la soddisfazione dell’assemblea consiliare che si è interamente riconosciuta in valori fondanti della città di Assisi, come l’attenzione ai più fragili e il rispetto per natura e ambiente.

A margine dei lavori del Consiglio, è intervenuto anche l’assessore regionale all’ambiente, Thomas De Luca, che ha espresso “soddisfazione per l’impegno del Comune di Assisi ad adottare politiche di mitigazione e adattamento ai rischi legati ai cambiamenti climatici, in sintonia con lo Statuto regionale, che avrà effetti trasversali e concreti sui progetti futuri che impattano sulla popolazione e sul territorio”.

La seduta si era aperta con il saluto di Valter Stoppini, per la prima volta in aula nel ruolo di sindaco f.f. dopo la decadenza di Stefania Proietti, eletta presidente della Regione Umbria. “Chiedo a tutti i consiglieri – ha detto – di accompagnarmi in questo tragitto istituzionale, ciascuno secondo il proprio ruolo, con l’obiettivo di essere sempre tutti a servizio della città, cercando di venire incontro ai bisogni comuni, nella concordia, nella schiettezza, nella concretezza e nella semplicità.

Principi che ho sempre cercato di portare avanti nel mio impegno a servizio della comunità e che ci sono stati raccomandati anche da nostri ‘padri’, entrando in questo palazzo, come recita la scritta all’ingresso nella Sala della Conciliazione. Valori che ci ha trasmesso anche il nostro più grande concittadino, San Francesco, che dobbiamo rilanciare verso i nuovi e importanti traguardi che la storia ha assegnato alla nostra città”.

