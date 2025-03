Truccambimbi, balloon art, photoshooting e photocontest, musica, balli, karaoke e speciale spettacolo interattivo ‘La festa suona’ di Stefano Baroni

Perugia, 1 mar.2025 – Un pomeriggio da trascorrere tra colori, musica e tanto divertimento il 2 marzo a Città della Domenica: le sale interne della struttura ospiteranno, infatti, la Festa di Carnevale con tante attività per tutta la famiglia.

All’ingresso del parco, ad accogliere gli ospiti ci sarà la simpatica mascotte asinello Burro, a partire dalle 16. Alle 16.30, poi, si darà il via alla festa con balloon art, truccabimbi e fotografie: tra colorati palloncini a forma di spade, fiori, cuori e animali, chi non avrà fatto in tempo a rimediare una maschera potrà affidarsi alle mani esperte dei truccatori per trasformarsi in un favoloso principe o in una elegante principessa, nel proprio supereroe preferito oppure in animali fantastici; per un ricordo speciale della giornata, poi, si potrà usufruire del photoshooting professionale a cura di Photo veg video.

E poi ancora musica dal vivo con Simone Mone e balli per scatenarsi insieme, animazione, aperitivi e karaoke, senza dimenticare la sempre amata baby dance e, alle 17.30, uno speciale spettacolo ‘La festa suona’, a cura di Stefano Baroni, musicista, musicoterapeuta e facilitatore di esperienze di team building e community music, noto per la sua capacità di trasformare il ritmo e la voce in strumenti di connessione e creatività. Un concerto dove il pubblico diventerà protagonista attraverso l’uso della loopstation, della body percussion e della voce, per un viaggio sonoro interattivo. Attraverso il battito delle mani, il suono del corpo e il canto spontaneo, il pubblico contribuirà a creare una performance collettiva unica, in cui la musica nascerà dal momento e dall’energia condivisa.

L’ingresso alla Festa di Carnevale ha un costo di 5 euro a persona con consumazione inclusa (biglietto acquistabile solamente alla biglietteria del parco, le aree esterne e il rettilario saranno chiusi al pubblico), o con uno sconto speciale per chi sottoscrive l’abbonamento alla stagione 2025 della Città della Domenica.

Infine, per chi vorrà tentare la fortuna, c’è il Photocontest aperto a tutti, grandi e piccini. Per partecipare basterà prendere parte alla festa, scattare una foto originale e pubblicarla sui propri canali social, taggando la pagina Città della Domenica e usando l’hashtag #cittadelladomenica. Occorrerà poi inviare la foto tramite Messenger o in DM su Instagram, fino al 5 marzo. Le foto verranno pubblicate sulle pagine social del parco e quella che riceverà più like vincerà un premio.

