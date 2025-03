Il calendario di appuntamenti per le regioni d’Italia porterà a svelare i finalisti di questa XXXIII edizione del prestigioso concorso nazionale promosso per valorizzare le eccellenze olearie dei territori italiani

Perugia, 1 marzo 2025 – Entra nel vivo la XXXIIIesima edizione del concorso nazionale Ercole Olivario, che premia le eccellenze olearie dei territori italiani, con la “Stagione delle selezioni regionali”, voluta per rimarcare, con la forte presenza nei territori ad alta vocazione olivicola, l’importanza che la provenienza territoriale assume per gli aspetti qualitativi dell’olio e.v.o..

Partirà dall’Umbria, in occasione della premiazione dei vincitori del Concorso regionale “Oro Verde dell’Umbria” del prossimo 5 marzo, il tour per le regioni d’Italia dell’Ercole Olivario, che porterà a svelare i finalisti di questa XXXIII edizione territorio per territorio.

È stata infatti ampliata per questo anno, la messa in rete dei concorsi per i migliori oli extravergine di oliva regionali già esistenti, affianco a operazioni di selezione, laddove non ci siano già concorsi regionali ad hoc, condotte da panel di assaggio con degustatori accreditati, mantenendo i parametri di serietà e trasparenza propri dell’Ercole Olivario.

Questo imponente lavoro sui territori ha portato ad un calendario di appuntamenti di proclamazione dei finalisti, che si concluderà a Perugia dal 14 al 17 aprile 2025, momento in cui la giuria nazionale, guidata dal capo panel Stefania D’Alessandro e composta da 16 degustatori professionisti provenienti da tutte le regioni italiane, procederà all’assaggio degli oli giunti in finale, per decretare i vincitori per il 2025.

I 120 finalisti saranno presenti a Perugia alla cerimonia di proclamazione e premiazione dei vincitori di questa XXXIIIesima edizione dell’Ercole Olivario, che si terrà giovedì 15 e venerdì 16 maggio 2025, giornate in cui verranno premiati anche i vincitori della “Goccia d’Ercole”, la sezione dedicata alle piccole produzioni olearie.

Per tutti gli appuntamenti di proclamazione dei finalisti dell’Ercole Olivario delle varie regioni d’Italia visita il sito https://ercoleolivario.it/la-stagione-delle-selezioni-regionali-2025-dellercole-olivario/

Il concorso nazionale Ercole Olivario è organizzato da Unioncamere Nazionale in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria e con il sostegno di ICE – Agenzia per la Promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane; Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; Ministero delle Imprese e del Made in Italy; il supporto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA); del Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari (IT) Sede di Pescara; delle associazioni dei produttori olivicoli e delle istituzioni impegnate nella valorizzazione dell’olio di qualità italiano.

