Bartoccini MC Restauri k.o. al PalaVerde, ma la sconfitta delle piemontesi regala il ritorno in casa nel primo turno per gli spareggi per la terza coppa europea

Perugia, 2 marzo 2025 – Si chiude con un k.o. la regular season della Bartoccini MC Restauri Perugia che in casa della capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano prova a tenere testa alle pantere ma deve arrendersi in tre set.

Combattuto il secondo parziale in cui Perugia sfiora la vittoria, mentre gli altri sono stati ad appannaggio delle locali. I parziali sono di 17-25, 25-23 e 25-19. Ora il play-off challenge per la conquista del pass per la terza coppa europea, con le Black Angels che, alla luce del k.o. di Cuneo a Vallefoglia (3-1), si sono classificate al decimo posto con 25 punti.

L’avversario del primo turno dei play-off challenge saranno proprio le piemontesi di coach Pintus, con gara di andata il 9 marzo in trasferta e il ritorno al Pala Barton Energy il 16 marzo. In caso di risultato equivalente tra andata e ritorno, Perugia potrà giocare il golden set davanti al proprio pubblico.

CRONACA

Giovi conferma Ungureanu in banda con Traballi, per il resto nessuna novità. La partenza delle Black Angels è incoraggiante, ma Conegliano trova l’allungo sul 9 a 5. Giovi chiama il time out sul 12 a 7, troppi gli errori diretti di Perugia. Il set scorre via con i padroni di casa sempre in controllo (17-25).

Nel secondo parziale c’è spazio per Gardini. Conegliano prova subito a scappare, ma Perugia ricuce con un muro di Cekulaev (5-5). Le venete accelerano comunque poco dopo con un parziale di 3 a 0, poi Chirichella trova un ace e Giovi ferma il gioco (14-10). Zhu sbaglia e Nemeth trova l’ace con la complicità del nastro: Perugia torna a meno uno. Cekulaev pareggia subito (15-15).

La centrale tedesca è superlativa con il muro su Gabi e le Black Angels trovano il vantaggio (16-17). Si fa sentire ancora il muro di Perugia con Gardini e stavolta è Santarelli a fermare il gioco (19-20). Gabi difende, le Black Angels valutano male e arriva il clamoroso punto per Conegliano che torna avanti (21-20). Le Black Angels continuano a lottare, ma i punti decisivi sono dell’Imoco che mura Nemeth per il set point (24-23). Ungureanu manda fuori e si chiude il secondo set (25-23). 2 a 0 per Conegliano.

Nel terzo set c’è Recchia al posto di Sirressi. In apertura bella azione che si chiude con la fast di Gryka (5-6). Nemeth però commette qualche errore di troppo e Conegliano torna avanti (10-7). Le Black Angels non mollano e con un’invasione di Conegliano trovano il 13 pari. È solo un’illusione, perché le locali tornano subito ad aumentare i giri del motore e corrono verso la vittoria della partita. Gabi trova il match point sul 24-18. A chiudere è Adigwe (25-19).

INTERVISTE

Asia Wolosz, palleggiatrice della Prosecco Doc Imoco Conegliano: “Volevamo chiudere la regular season nel migliore dei modi, anche se è stata una settimana particolare per noi, con qualche influenza di troppo. Ora inizia il periodo più importante con play-off e Champions”.

Maria Irene Ricci, palleggiatrice della Bartoccini MC Restauri Perugia: “Sapevamo che qui è veramente difficile giocare. Misurarsi con queste atlete è sempre meraviglioso. Ora due giorni di riposo e poi pensiamo a preparare i play-off challenge. Salvezza? Traguardo meritatissimo e sudatissimo”.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO – BARTOCCINI MC RESTAURI PERUGIA 3-0

Set: 17-25, 25-23, 25-19

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Gabi 12, Zhu 8, Seki, Eckl 2, Haak 12, Wolosz, Adigwe 8, Chirichella 7, Bardaro, De Gennaro (L1). N.e.: Lubian, Lanier, Lukasik, Bozza (L2). All.: Santarelli. Ass.: Barbato

BARTOCCINI MC RESTAURI PERUGIA: Gryka 3, Traballi 6, Pecorari 1, Ricci 2, Bartolini B. 4, Anchante, Cekulaev 4, Nemeth 13, Gardini 6, Rastelli, Ungureanu 8, Sirressi (L1), Recchia (L2). N.e.: Bartolini G. All.: Giovi. Ass.: Marangi

Arbitri: Alessandro Cerra – Antonio Giovanni Marigliano

CONEGLIANO: b.s. 6, ace 3, ric. pos. 58 %, ric. prf. 34 %, att. 47 %, muri 6

PERUGIA: b.s. 14, ace 2, ric. pos. 48 %, ric. prf. 23 %, att. 36 %, muri 6

Spettatori: 4983

Mvp: Asia Wolosz (Conegliano)

(3)