Assisi, 5 marzo 2025 – Nell’ambito dei controlli straordinari del territorio predisposti dalla Questura di Perugia in tutta la provincia, il personale del Commissariato di P.S. di Assisi ha denunciato una donna, cittadina straniera, classe 1979, per il reato di furto aggravato.

Mentre erano impegnati nell’attività di controllo del territorio, gli agenti sono intervenuti presso un esercizio commerciale di Santa Maria degli Angeli per una segnalazione di furto.

Giunti sul posto, gli operatori hanno preso contatto con il personale dipendente che ha riferito di aver sorpreso una donna mentre si accingeva a lasciare il negozio con alcuni articoli non pagati celati sotto gli indumenti. La donna, vistasi scoperta, dopo aver riconsegnato la merce, si era poi allontanata facendo perdere le proprie tracce.

Gli accertamenti dei poliziotti hanno consentito di identificare la 45enne che è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato.

L’attività di controllo del territorio è poi proseguita in tutto l’assisano, dove le volanti del Commissariato di P.S. di Assisi, coadiuvate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, hanno pattugliato le principali vie d’accesso alle città, le piazze delle chiese e delle Basiliche e le zone più popolose della città al fine di prevenire anche gli scippi e lo spaccio di stupefacenti.

Per prevenire i furti in abitazione e intercettare eventuali persone dedite alle attività illecite, gli operatori hanno effettuato diversi posti di controllo e numerosi pattugliamenti delle zone residenziali, utili per verificare il traffico e sottoporre a verifiche più approfondite le persone con precedenti specifici o sospette.

Nel corso delle attività di prevenzione indicate gli agenti hanno identificato oltre 80 persone e sottoposto a verifica diversi veicoli.

Le verifiche hanno interessato gli esercizi pubblici, 8 quelli sottoposti a controllo, dove si è proceduto a identificare gli avventori, al fine di accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati, e ad effettuare verifiche di natura amministrativa circa il rispetto delle norme previste dal TULPS.

