TERNI, 5 marzo 2025 – – Nel corso dell’anno 2024, in virtù del progetto “miglioramento dell’efficacia dei controlli ufficiali mediante potenziamento delle attività di controllo ufficiale sul territorio” e in ottemperanza a quanto disposto dalle Ordinanze del Commissario Straordinario alla peste suina, il personale afferente al Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale, diretto dal dott. Danilo Serva, in alcuni casi congiuntamente con i Carabinieri del Nas dell’Umbria, ha effettuato numerosi controlli ufficiali sulle attività di ristorazione pubblica e nell’ambito di fiere sagre.

Le verifiche, in particolare, si sono concentrate sui seguenti requisiti:

– tracciabilità e approvvigionamento delle carni;

– caratteristiche igienico sanitarie e organolettiche delle carni;

– condizioni igienico-strutturali ed attrezzature;

– igiene del personale e delle lavorazioni;

– condizioni di pulizia e sanificazione;

– predisposizione e applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP.

Le risultanze di tali controlli – spiegano i professionisti del servizio veterinario dell’Azienda Usl Umbria 2 – impongono azioni correttive nei processi di macellazione, tracciabilità, lavorazione e commercializzazione delle carni di selvaggina per garantire un elevato livello di tutela della salute collettiva.

A tal fine l’Azienda Usl Umbria 2, tramite il Dipartimento di Prevenzione, l’unità operativa complessa di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e con il supporto del servizio Formazione e Comunicazione, promuove a Terni, presso la sala del Camino nel Polo Sanitario “Le Grazie” in viale Trento, un importante incontro al quale interverrà il personale sanitario delle Asl e dell’Istituto Zooprofilattico coinvolto in tali attività e personale del Comando Carabinieri Nas dell’Umbria.

L’iniziativa, in programma il 13 marzo a partire dalle ore 14.00, prevede quindi la presentazione del progetto di potenziamento e miglioramento dell’efficacia dei controlli ufficiali sul territorio, lungo la filiera della produzione delle carni di selvaggina cacciata, alla luce delle attività di verifica messe in campo nell’anno passato.

“Sarà l’occasione – spiega il dott. Danilo Serva, direttore del dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Usl Umbria 2 nonché della UOC IAOA (Igiene degli Alimenti di Origine Animale), di un sicuro confronto costruttivo perché la formazione degli operatori ha delle ricadute positive nella corretta produzione di alimenti come nelle di attività ristorazione pubblica nelle fiere e sagre e nel mantenimento della attrattività turistica del territorio caratterizzato da un notevole patrimonio enogastronomico”.

Il programma dei lavori prevede:

14,00-14,30 Presentazione dell’evento

Dr. Danilo Serva – Direttore UOC Igiene degli alimenti di origine animale-Dipartimento di Prevenzione Usl Umbria 2,

Maggiore Sergio Riccardi – Comandante NAS Umbria,

Dr. Salvatore Macri – Direttore Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare Regione Umbria,

Dr. Vincenzo Caputo – Direttore Generale IZS Umbria e Marche.

14, 30- 15,00 Saluti istituzionali

15,00- 15,30 Le caratteristiche organolettiche delle carni di selvaggina cacciata e opportunità di sviluppo della filiera

Dr. Romeo Corazzi – già Dirigente Veterinario Usl Umbria 2

15,30- 16,00 Consumo delle carni e implicazioni sanitarie-attività di ricerca (IZS)

Dr. Andrea Valiani – Responsabile Polo Territoriale Umbria IZS

16,00- 17,00 Presentazione dei risultati dell’attività di controllo effettuati dal personale ASL e NAS.

Dr.ssa Maria Antonella Leo- Dr. Fabio Mannarino – Dirigenti Veterinari Usl Umbria 2

Magg. Sergio Riccardi– Comando Carabinieri NAS Umbria



17,00- 18,00 Discussione finale

Modera Dr. Fausto Scoppetta Dirigente Veterinario Usl Umbria 2

