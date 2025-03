Il segretario provinciale del Siap Perugia, Giacomo Massari: “È in corso una semplice discussione, niente inutili allarmismi”

Perugia, 8 marzo – “In questi giorni si parla molto della possibile riorganizzazione in seno al dipartimento della Pubblica sicurezza e sulla eventuale razionalizzazione del personale e, quindi, sulla paventata valutazione di chiusura e apertura di alcuni Reparti di prevenzione crimine, che potrebbe interessare anche quello Umbria-Marche. (Nella foto, Giacomo Massari)

Ma si tratta solo di una semplice discussione, al momento non vi è niente di definitivo”. A rasserenare gli animi, tramite una nota stampa, è Giacomo Massari, segretario provinciale del Siap (Sindacato italiano appartenenti polizia) Perugia.

“Non bisogna creare inutili allarmismi per vari motivi – puntualizza ancora Massari -: in primis non vi è nulla di ufficiale. Se tale progetto dovesse prevedere la chiusura, sarà cura di questa segreteria vigilare affinché il personale possa far valere i diritti maturati e avere la possibilità di scelta per le destinazioni future”.

“Sarebbe opportuno e conveniente semmai – conclude la nota stampa – modificare le regole di impiego di tale reparto. Nel caso in cui si valuti la necessità di chiusura si potrebbe impiegare, infatti, tale personale per incrementare la provincia di Perugia”.

