Terni, 10 marzo 2025 – Nuovo appuntamento per il giocatore Ternano Marco Perotti (Tesserato Fisct), Domenica 16 Marzo 2025 a Macerata nelle Marche parteciperà alla Coppa Carnevale individuale di Subbuteo tradizionale.

Si tratta di un torneo interregionale che vedrà partecipare vari atleti da diverse regioni del centro Italia tra cui, le Marche, l’Umbria, l’Abruzzo e L’Emilia Romagna.

Da l’Umbria ci saranno giocatori da Terni, Foligno e Spoleto. Si giocherà su campi Astropitch originali anni 80 con porte in plastica. Si prevede un buon livello tecnico e tattico di gioco sul panno verde.

Questo evento si disputa da diversi anni nel periodo di carnevale presso la città di Macerata, l’edizione del 2024 fu vinta dal pescarese Marcello Scarduelli.

Le parole del giocatore Ternano Perotti :” Torneo importante per prepararsi al meglio in vista del Guerin Subbuteo di Vitorchiano Viterbo che si disputera ‘ il 5 /6 Aprile 2025, evento organizzato dalla Federazione Italiana Sportiva calcio tavolo in collaborazione con il settore nazionale Subbuteo Opes Italia, cercherò di fare una buona figura a Macerata, magari vincere il prestigioso trofeo ”

Vedremo come andrà a Finire in terra marchigiana, ci sarà da divertirsi perché la competizione sportiva agonistica sarà molto equilibrata e avvincente.

