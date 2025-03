La Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari nella città umbra per una due giorni che vedrà l’arrivo di centinaia di associate appartenenti al Distretto Centro. Ricco il programma di incontri, laboratori e un convegno sul Tema Internazionale 2024-2027

Foligno, 11 marzo 2025 – Sarà Palazzo Trinci a ospitare il 15 e il 16 marzo 2025 l’assemblea del Distretto Centro di Fidapa BPW Italy, movimento internazionale che opera per l’indipendenza economica, le pari opportunità e la rappresentatività delle donne nella vita economica, civile e politica del Paese.

Organizzati dalla neonata sezione folignate di Fidapa – presidente Roberta Vannoni – con il patrocinio del Comune di Foligno, i lavori assembleari porteranno per la prima volta a Foligno rappresentanti da ben quattro regioni, Marche, Umbria, Lazio e Toscana, per una due giorni che nel trattare il ruolo delle donne nella società contemporanea, volgerà il proprio sguardo anche alle nuove generazioni con la Young Hub, innovativo contenitore di idee dedicato alle socie under 35, voluto dalla presidente distrettuale Grazia Marino.

“La città di Foligno ci sta dimostrando un affetto e una accoglienza senza pari – commenta la presidente Marino -. Una bella sinergia è nata con le istituzioni, ma anche con le strutture ricettive che sono certa garantiranno un weekend assembleare indimenticabile”.

Il programma prenderà avvio sabato 15 con “Un sorso di finanza”, aperitivo di benvenuto per conversare sull’educazione finanziaria curato aella vicepresidente Distretto Centro Catiuscia Ceccarelli. Nel pomeriggio i lavori entreranno nel vivo con il Tema Internazionale 2024-2027 dedicato a “Ispirare, innovare, potenziare, trasformare: insieme plasmiamo un futuro sostenibile” a cura di Anna Maria Turchetti past president Distrettuale.

Con il patrocinio del Comune di Foligno, del Centro per le Pari Opportunità e Ufficio Consigliera di Parità della Regione Umbria, il pomeriggio si chiuderà con l’evento “Plasmiamo insieme una parità di genere condivisa”, promosso nell’ambito del protocollo d’intesa con “Associazione LUI”.

Domenica 16 marzo sarà invece la Sala Faloci Pulignani di Palazzo Trinci ad accogliere i lavori assembleari con un focus sul Turismo Sostenibile, progetto sostenuto e animato dalle presidenti del Distretto volto a individuare chiavi di lettura innovative del concetto di sostenibilità turistica. Spazio anche alle Task Force distrettuali.

Tra sabato e domenica spazio alle Young Hub coordinate da Simonetta Cavalieri, presidente Social Innovation Society. Per le più giovani laboratori di ricerca e studio volti a incoraggiare e sostenere le ragazze nello sviluppo del proprio potenziale professionale e delle capacità di leadership per il bene degli altri a livello locale, nazionale e internazionale.

Oltre al Comune di Foligno che ha concesso all’iniziativa il proprio patrocinio, Fidapa ringrazia G.S.A. Global Service, Luigi Metelli Spa, Pav.I srl, Ristorante Il Cavaliere, Viniamo Enolab Foligno.

