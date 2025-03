La IV^ edizione della call to action “l’energia delle buone pratiche”: Agon Perugia Asd (perugia) e sezione tiro a segno spoleto “Uniti contro il bullismo: diffondiamo la cultura del rispetto”

Perugia, 11 marzo 2025 – Si è svolta oggi presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Cavour Marconi Pascal” a Perugia, la cerimonia di premiazione della Call to Action: “L’Energia delle buone pratiche” della Regione Umbria, alla presenza del dirigente scolatico prof. Andrea Agostini, dell’Assessore allo Sport del Comune di Perugia Pierluigi Vossi, del presidente del CONI Domenico Ignozza, di Matteo Fortunati, Presidente Gas Marca società del Gruppo Estra SpA e dell’Ambassador del progetto il karateka Luigi Busà.

Presenti in sala anche Andrea Arena, Presidente FIJLKAM Umbria, Paolo Giardinieri, Presidente Regionale Unione Italiana Tiro a Segno, Alessandro Saglietti, Presidente Nazionale Settore Lotta della FIJLKAM e Salvatore Avanzato, Direttore Tecnico della Nazionale Lotta, insieme a Giuseppe Ugherani, Comissario Tecnico della Nazionale Tiro a Segno Paralimpica.

Estra S.p.A., multiutility del settore energia che da anni è impegnata a sostenere la pratica sportiva, oggi ha premiato i vincitori della IV Edizione della Call to Action “L’energia delle buone pratiche”, della Regione Umbria, con un riconoscimento economico dedicato alle Associazioni che quotidianamente si impegnano per valorizzare la funzione educativa dello sport e che gode del Patrocinio del CONI Nazionale e del CIP Nazionale.

La IV edizione della Call to Action è stata caratterizzata da importanti novità che ne hanno determinato un nuovo inizio. Nelle tre edizioni passate sono state premiate le società che hanno presentato progetti realizzati nella precedente stagione sportiva, mentre quest’anno Estra S.p.A. ha scelto di accompagnare e supportare le società nello sviluppo dei progetti futuri e di riconoscere ai migliori di ogni Regione un contributo economico di €5.000,00, che le società vincitrici hanno quindi potuto utilizzare nella corrente stagione sportiva.

Una differenza che si fonda sulla scelta di premiare sì i progetti più rappresentativi dei valori dell’inclusione e dello sport come fattore di benessere a 360°, ma soprattutto si basa sulla volontà di Estra di accompagnare e affiancare chi, attraverso lo sport, si impegna per il bene dell’individuo e quindi della comunità stessa. È un modo tangibile per ribadire l’importanza che l’azienda riconosce quotidianamente a chi opera nel territorio con la finalità di migliorarlo.

Le motivazioni del nuovo percorso sono esplicitate in modo chiaro nelle parole del Presidente di Estra S.p.A. Francesco Macrì: “I tre anni di progetto trascorsi ci avevano restituito molto dandoci anche modo però di riflettere sulle potenzialità che la Call To Action avrebbe potuto ulteriormente esprimere. La nuova edizione, infatti, si è mossa nel solco dell’implementazione dei risultati delle associazioni vincitrici nei rispettivi territori.

Estra ha scelto di accompagnare lo sviluppo dei migliori progetti con un sostegno economico maggiore collaborando fattivamente al buon esito finale dei risultati. Abbiamo così deciso di incrementare l’investimento di Estra in un progetto di responsabilità sociale in cui crediamo e i cui valori ci onoriamo di rappresentare e i numeri delle società che hanno creduto nel nostro progetto sono davvero positivi ed in continua crescita confermandoci che siamo sulla strada giusta. Complimenti ai partecipanti, bravi tutti, perchè so che non è stato facile selezionare i migliori a causa dell’alta qualità dei progetti presentati, e complimenti ai vincitori con i quali il cammino insieme è appena cominciato.”

I numeri dimostrano la bontà del nuovo percorso. Sono infatti giunte n. 222 candidature totali, 65 in più rispetto alla III Edizione, così suddivise:

Abruzzo: n. 59 candidature

Marche: n. 47 candidature

Molise: n. 23 candidature

Toscana: n. 62 candidature

Umbria: n. 31 candidature

LE DUE SOCIETA’ VINCITRICI DELLA REGIONE UMBRIA

AGON PERUGIA ASD (Perugia)

SEZIONE TIRO A SEGNO SPOLETO (Spoleto – PG)

Qui di seguito le dichiarazioni di tutti protagonisti dell’incontro con la scuola.

“Una giornata come questa non è solo importante ma necessaria — le parole di Andrea Agostini, dirigente scolastico dell’Istituto “Cavour Marconi Pascal” di Perugia — fondamentale per lo sviluppo di un clima di fiducia nei ragazzi, che possono avere così degli esempi virtuosi e di riscatto e ricevere un importante messaggio sportivo. L’attività fisica aiuta tanto i giovani sia nella parte di educazione, sia di formazione. Con lo sport si può crescere umanamente e professionalmente”.

“L’Amministrazione comunale crede fortemente nell’attività sportiva — il commento dell’assessore comunale allo Sport, Pierluigi Vossi — È fondamentale che venga promossa anche nelle scuole, così come è importante l’aiuto di alcuni imprenditori che diffondono i buoni usi e le buone maniere attraverso iniziative di questo tipo. Faccio i complimenti alle associazioni premiate, perché con la loro attività sono riuscite a dare risalto allo sport con una luce positiva come non sempre accade in un contesto più generale”.

“Gas Marca crede nello sport, perché è in grado di aggregare tante persone, sorretto dalla volontà di tante madri e padri che danno l’opportunità ai giovani di avvicinarsi a queste realtà, sia professionistiche sia amatoriali — il pensiero di Matteo Fortunati, presidente Gas Marca, società del Gruppo Estra — Proprio loro sono i depositari delle nostre speranze, dei nostri insegnamenti e a scuola è fondamentale che questi valori siano insegnati. Da piccolo non sono stato un grande sportivo, ho praticato il rugby e il Jiu Jitsu, ma ho appreso la disciplina, perché non contano solo i risultati, l’importante è staccare gli occhi dai social media, perché distraggono e portano fuori strada”.

Molto soddisfatto il Presidente del CONI Regionale Domenico Ignozza: “Continua l’impegno di Estra nello Sport e continua il privilegio di far parte di una squadra chiamata a decidere sulle buone pratiche sportive messe in campo da tante associazioni unite nel gravoso impegno di mettersi a disposizione degli altri attraverso lo Sport.

Compito sempre più difficile e per questo sempre più avvincente e in grado di mettere a dura prova le capacità di scegliere tra tante – tutte degne di essere premiate – attività che solo lo Sport è capace di proporre. Ancora ringrazio Estra per aver voluto premiare due belle realtà sportive dell’Umbria: sono convinto che entrambe con il loro lavoro – rivolto a migliorare la cultura sportiva che è anche servizio a favore degli atleti paralimpici – onoreranno i principi che stanno ispirando l’azienda nel suo percorso a fianco dello Sport.”

Queste le parole del Presidente Michele Rosati della società AGON Perugia: “Sorpresi, quanto onorati, per questo riconoscimento che premia anni di impegno e passione. Non è solo un traguardo, ma uno stimolo a credere ancora di più nel valore della nostra attività sportiva e culturale, per promuovere con rinnovato entusiasmo la lotta olimpica e i suoi valori di rispetto e inclusione”.

Il Presidente della Sezione Tiro a segno di Spoleto, Antonio Pismataro ha affermato: “Abbiamo partecipato all’Estra per lo Sport, “l’energia della buone pratiche”, perché ci sembra che il nostro lavoro quotidiano, come ASD, ricalcasse l’oggetto del bando: la valorizzazione della funzione educativa dello sport e anche sociale in quanto la nostra sezione è Centro Tecnico Federale di Preparazione Paralimpica, quindi grande attività con gli atleti disabili. Ci onora molto aver avuto questo riconoscimento, molto importante per la nostra attività.”

L’incontro con gli studenti e le studentesse è stato concluso da Luigi Busà, Ambassador di questa IV Edizione della Call to Action insieme a Giorgio Minisini. Insieme hanno raccontato la loro esperienza nel mondo dello sport e nella vita normale, spiegando come sono riusciti a superare momenti difficili dovuti anche ad atteggiamenti di bullismo che hanno subito per diverse motivazioni.

Lugi Busà, campione olimpico a Tokyo 2020, ha raccontato la sua esperienza di uomo e di sportivo e delle difficoltà che ha dovuto incontrare nel suo percorso di crescita, di come le ha superate e quanto lo sport l’abbia aiutato nell’andare oltre a tutto ciò che gli poneva dei limiti. “Ho piacere di incontrare studenti e studentesse delle scuole e ringrazio Estra per l’opportunità, perché ho subito da bambino il bullismo a causa della mia fisicità e so come ci si sente, ma so anche il cosiddetto “bullo” non è una persona emancipata, ma qualcuno che sta soffrendo, che cerca attenzione e che sta dimostrando insicurezza, e lo grida ad alta voce ma nel modo sbagliato.

Non dobbiamo mai prendercela con qualcuno, dobbiamo invece essere consapevoli che è una forma di aggressione che continua a esistere e che ora attraverso la tecnologia ha preso forme diverse (cyberbullismo). Come superarla? Io la soluzione l’ho trovata nello sport che mi ha fatto sentire adatto, ha elevato la mia autostima, facendo sì che oggi io sia qui a parlare con dei giovani in modo credibile.

Resta sempre molto importante se si vive un disagio parlarne coi genitori, con un amico, con il proprio allenatore, coi professori e credo che anche praticare uno sport possa aiutare, perché in questo contesto fatto di regole e di valori il bullismo viene spazzato via e insieme tutto diventa più superabile. Nella vita ci sono alti e bassi, si cade e non si deve mai avere paura di cadere, l’importante è sapersi rialzare ogni volta, analizzando perché si è caduti e guardare avanti con una maggiore consapevolezza di se stessi e con energia positiva”.

SINTESI PROGETTI VINCITORI IV EDIZIONE CTA

AGON PERUGIA (Perugia): la AGON PERUGIA ASD s’impegna nella prevenzione del disagio giovanile attraverso il Progetto Olimpia, che integra attività teatrale e sportiva. I giovani atleti partecipano a saggi di teatro-sport, affrontando temi ispirati a miti antichi (etruschi, greci, romani) che invitano a riflettere sul senso della vita. L’incontro tra lotta olimpica e arte crea una forma espressiva che utilizza pensieri, immagini e movimenti per trasmettere significati profondi. I saggi sono rappresentati in scuole, teatri e palestre, contribuendo alla formazione culturale ed etica dei partecipanti e fungendo da strategia contro il bullismo.

SEZIONE TIRO A SEGNO SPOLETO (Spoleto): la Sezione è un punto di riferimento per gli atleti disabili, con raduni e gare dedicate, e offre formazione anche per atleti disabili INAIL. Fornisce corsi di formazione con allenatori UITS (Unione Italiana Tiro a Segno) per la gestione di atleti disabili e ospita tiratori da altre regioni. Collabora con le scuole superiori di Spoleto offrendo lezioni gratuite di tiro a segno per gli studenti e si occupa della preparazione tecnica per allenatori specializzati nell’allenamento di atleti disabili. Oltre a gare paralimpiche, promuove competizioni inclusive con squadre miste di atleti normodotati e paralimpici.

Domani 12 marzo, la Call to Action di Estra Spa sarà a Firenze per premiare i progetti vincitori della Regione Toscana.

