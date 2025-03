Storie straordinarie unite dal filo conduttore dello “sport per tutti”

Paciano, 12 marzo 2025 – Domenica 16 marzo 2025 a Paciano alle ore 16,30 presso Palazzo Baldeschi il Comune di Paciano presenta il libro a cura di Fabio La Malfa “Autismo, Sport, Inclusione. Storie straordinarie per disegnare, insieme, un futuro migliore” (Luni editore. Prefazione a cura di Giovanni Malagò, Presidente CONI, Premessa a cura di Luca Pancalli, Presidente CIP).

Intervengono: Martina Mercanti – Consigliere Comunale Delegata alla Cultura, Robertino Camilli – Presidente Judo comitato regionale Umbria FIJLKAM, Fabio La Malfa – Maestro di Judo, Simone Ciaccioni – Ricercatore Università Pegaso, vincitore del Marie Skłodowska-Curie Global Post-Doctoral Fellowship con il progetto HOPE. Modera la libraia Maria Grazia Virgilio.

In questo libro il curatore Fabio La Malfa, grande esperto e maestro di judo, raccoglie le testimonianze vere e spontanee, spesso molto commoventi, di allenatori, di persone con disturbi dello spettro autistico e di genitori per dimostrare che, attraverso lo sport, è possibile una vera integrazione.

Tra le tante “memorie” presentate, quelle della scrittrice Susanna Tamaro, che ha voluto condividere la sua esperienza di sport e di vita con le arti marziali, di Nicole Maussier, ricercatrice e docente a contratto presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, responsabile della formazione (settore disabili) per FIJLKAM e FIR, con il suo saggio indica la strada da seguire confermando che l’inclusione sportiva per le persone autistiche è possibile.

È proprio l’idea dello “sport per tutti” il filo conduttore dei racconti presentati, che spaziano dal judo al rugby, dal karate alla ginnastica artistica: sono racconti o disegni – perché si può narrare anche per immagini – dai quali traspare tutta la gioia e l’entusiasmo di fare sport.

Gli autori sostengono che lo sport è un diritto di tutti e, soprattutto, che è un arricchimento per la società: le difficoltà possono diventare una risorsa, quando sono gestite da persone preparate che mettono la passione e l’amore nelle cose che fanno in ogni istante della loro vita.

La presentazione del libro sarà la prima occasione per il ricercatore Simone Ciaccioni di illustrare pubblicamente le linee guida del suo progetto HOPE Hospital schools’ guidelines On Physical Education che proprio in questi giorni ha ricevuto un importante riconoscimento internazionale, il prestigioso Marie Skłodowska-Curie Global Post-Doctoral Fellowship, con l’attribuzione di una borsa di ricerca di oltre 450.000 euro.

Il progetto HOPE si propone di sviluppare linee guida transnazionali, con il coinvolgimento di illustri Atenei ed enti internazionali, per migliorare la qualità dell’educazione fisica nelle scuole ospedaliere, offrendo un significativo contributo scientifico, sociale ed economico in Europa e oltre. Fondamentale sarà il coinvolgimento della International Judo Federation per potenziare ulteriormente l’efficacia del programma.

