Emerge la volontà di coniugare gestione dei flussi turistici per il Giubileo e i lavori sulla rete stradale e ferroviaria

Perugia, 12 marzo 2025 – Intenso il programma di lavoro condiviso dalla presidente della regione Umbria Stefania Proietti, dall’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Francesco De Rebotti e dai direttori regionali competenti per pianificare ad ampio raggio il lavoro da impostare sotto il profilo trasportistico della Regione Umbria per l’anno in corso, ma con uno sguardo anche sul medio e lungo termine.

Dal vertice con Maria Annunziata Giaconia, Direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale di Trenitalia, Amelia Italiano, Direttore Regionale Trenitalia Umbria, Alessio Cinfrignini, Direttore della Direzione Operativa di Busitalia, Andrea Primicerio, Dirigente Responsabile Area Gestione Rete Umbria di Anas SpA, Diego Angelini, Responsabile Pianificazione e Programmazione dell’Area Centro Adriatica di Rete Ferroviaria Italiana, Stefano Sberna, Direzione Circolazione e Orario di Rete Ferroviaria Italiana, Michele Volpicella, Responsabile Sviluppo e Infrastrutture dell’Area Centro Sud Tirrenica di Rete Ferroviaria Italiana, Giovanni Palladino, Responsabile Progetti Speciali – Corporate Affairs Ferrovie dello Stato Italiane, è emersa la comune volontà di coniugare gestione dei flussi turistici in arrivo per l’anno del Giubileo e i lavori sulla rete stradale e ferroviaria della nostra regione.

“Il 2025 e il 2026 rappresenteranno per l’Umbria – ha detto la presidente Proietti nell’aprire il tavolo di confronto – non solo un periodo di straordinario afflusso turistico per via del Giubileo, la canonizzazione di Carlo Acutis e gli 800 anni dalla morte di San Francesco, ma anche un periodo in cui si metteranno solide basi per quello che sarà il futuro dell’accoglienza nella nostra regione.

Sicuramente la centro dell’attenzione di sarà la città di Assisi, come meta focale per pellegrini e turisti, ma vogliamo fare in modo che dai due hub di ingresso nella nostra regione, Perugia e Terni, si possa irradiare un sistema viario e trasportistico in grado di fare in modo che chi viene in Umbria sia invogliato a rimanere più giorni e visitare anche le altre realtà e gli altri territori regionali”.

Nel corso dell’incontro, durante il quale si sono aperte le interlocuzioni ed esaminati in modo preliminare tutti i dossier più cari agli umbri, dalle esigenze dei pendolari, al Frecciarossa, all’intermodalità, dalla questione di Collestrada ai collegamenti per l’aeroporto dell’Umbria, con l’impegno di rivedersi in tempi brevissimi con l’assessore De Rebotti e le strutture tecniche regionali per definire un piano operativo per la gestione dei flussi turistici in ingresso durante il periodo Pasquale, Anas ha comunicato che sta attuando un imponente piano di riqualificazione della rete stradale regionale, per un investimento di oltre 1 miliardo di euro, già realizzato per circa il 70% dei lavori previsti.

“Per ridurre i cantieri nel periodo del Giubileo sulla tratta Orte-Assisi, inoltre – ha dichiarato al tavolo Anas – sono stati rinviati numerosi cantieri. Saranno comunque presenti i cantieri già avviati e quelli indispensabili alla sicurezza stradale, che verranno però sensibilmente ridotti nel mese di agosto”.

“Quello di oggi è stato un incontro proficuo, di dialogo e programmazione sulle attività future – hanno confermato i referenti del Gruppo FS Italiane (Trenitalia, Rete Ferroviaria Italiana e Busitalia) – che vedranno come protagonista la Regione Umbria nel 2025 e nel 2026. Diverse le attività di collaborazione e implementazione per Giubileo e centenario francescano che sono state esposte e condivise con la Presidente, Stefania Proietti, e l’Assessore alle Infrastrutture, Francesco De Rebotti. In particolare, si è discusso delle opportunità da cogliere, ma anche delle implicazioni dei cantieri PNRR”.

