Città di Castello, 13 marzo 2025 – Due giornate di incontri formativi e divulgativi sulla cultura della legalità hanno coinvolto oltre 150 studenti degli istituti scolastici del tifernate.

Gli eventi, promossi dalla Guardia di Finanza in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, si sono svolti presso la Scuola Primaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di San Giustino e la Direzione didattica 2° Circolo “Pieve delle Rose” di Città di Castello.

Le Fiamme Gialle hanno avuto l’opportunità di spiegare agli studenti le attività istituzionali svolte quotidianamente dal Corpo in materia di sicurezza economico-finanziaria, con particolare attenzione alla “Legalità Economica”. Gli incontri, organizzati in sinergia con i Dirigenti scolastici, hanno trattato tematiche fondamentali per sensibilizzare la giovane platea sul valore della giustizia e sull’importanza di promuovere un comportamento responsabile e onesto nella vita quotidiana.

Il Capitano Claudia Mossali, Comandante della Compagnia di Città di Castello, ha illustrato ai ragazzi i compiti e le attività specifiche del Corpo, ponendo l’accento sui principi di legalità economica e sui valori di giustizia che guidano l’operato delle Fiamme Gialle.

Particolare interesse ha suscitato l’intervento delle unità cinofile del Gruppo di Perugia, che hanno simulato operazioni di ricerca e individuazione di sostanze pseudo-stupefacenti. Le dimostrazioni hanno riscosso grande attenzione da parte degli studenti, che hanno interagito con il finanziere “a quattro zampe”, applaudendone le esibizioni.

A fare da cornice agli eventi sono stati anche i Sindaci di Città di Castello e San Giustino, Luca Secondi e Stefano Veschi, che hanno espresso il loro ringraziamento alla Guardia di Finanza per il costante impegno sul territorio, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le istituzioni per il benessere della comunità.

Questi incontri confermano l’importanza di affrontare tematiche educative sulla legalità fin dalla giovane età, per contribuire a formare cittadini consapevoli e responsabili, pronti a costruire un futuro migliore.

