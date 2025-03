L’innovativo spazio scenografico presenta le collezioni Colori Decora e Firma d’Autore. Da quasi 60 anni l’azienda Colori Decora di Bastia Umbra è una storia di famiglia, passione e innovazione che guarda al futuro

Bastia Umbra, 14 marzo 2025 – Un’immersione nelle stanze del colore. Sabato 8 marzo si è celebrata l’inaugurazione del nuovo showroom dell’azienda Colori Decora di Bastia Umbra.

L’evento ha visto la partecipazione di oltre 400 persone, tra cui rappresentanti delle istituzioni locali, clienti, imprese storiche del territorio, tecnici, architetti, progettisti e titolari di mobilifici. Un’affluenza significativa, che ha dimostrato quanto l’azienda sia apprezzata e radicata nel panorama locale e non solo.

Protagonista della serata è stato il nuovo Decora Lab, uno spazio esperienziale pensato per immergersi completamente nel mondo Colori Decora. Non è un semplice showroom, ma un luogo in cui design e contemporaneità si incontrano, offrendo un’esperienza unica ai visitatori e dove toccare con mano le collezioni, le finiture e le soluzioni innovative per l’edilizia.

Lo showroom si estende su una superficie di 200 mq: ospita la nuovissima Interior Collection, dedicata all’Interior design. Si compone di 185 tinte che spaziano dalla morbidezza di colori neutri a toni più decisi e saturi, seguendo l’evoluzione del gusto cromatico contemporaneo.

Tra le novità presentate, il nuovo prodotto TRAMA, una pasta acrilica con cui realizzare finiture in rilievo che creano decorazioni corpose e che hanno catturato l’attenzione dei partecipanti.

Un altro punto di forza dello showroom sono i nuovi pannelli espositivi, introdotti per raccontare sia le combinazioni cromatiche e materiche dell’Interior Collection sia del sistema a cappotto, e non solo, Building Collection.

Un’esperienza visiva unica è offerta dalla linea di decorativi Firma d’Autore: protagoniste sono sei sfere di diverse dimensioni, ricoperte da applicazioni di alcuni decorativi della collezione. L’effetto della luce che attraversa le sfere evidenzia ogni singolo dettaglio del decorativo, creando un’atmosfera affascinante.

Un altro elemento importante dello showroom è la sala formazione attrezzata, un ambiente dedicato all’accoglienza di clienti e partner, dove si terranno corsi specifici sui prodotti dell’edilizia professionale Colori Decora e sui decorativi Firma d’Autore.

Lo spazio, dotato di attrezzature informatiche moderne, rappresenta un punto di incontro per chi desidera approfondire la conoscenza dell’azienda e della sua vasta offerta. Con l’occasione del nuovo showroom, sono stati anche rinnovati gli uffici, ottimizzando la struttura interna per una gestione ancora più efficiente.

L’evento di inaugurazione ha permesso di conoscere da vicino Colori Decora, un’azienda storica di Bastia Umbra che da quasi 60 anni è un punto di riferimento nel settore della decorazione e dell’edilizia professionale. Colori Decora è una storia di famiglia, passione e innovazione. La serata ha offerto un’ulteriore opportunità per approfondire la lunga tradizione, lo spirito di ricerca e l’impegno che caratterizzano l’azienda.

Con il nuovo Decora Lab, Colori Decora conferma ancora una volta la sua vocazione all’eccellenza e l’inaugurazione di questo spazio segna un ulteriore passo verso il futuro, pur mantenendo saldi i legami con la tradizione e l’artigianalità che da sempre caratterizzano il suo operato.

(0)