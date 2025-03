La centrale della Bartoccini MC Restauri sulla sfida di ritorno con Cuneo: “Ci bastano due set? Noi in campo per vincere coi nostri tifosi”. Sconto sul biglietto per gli abbonati della regular season

Perugia, 14 marzo 2025 – Meno tre giorni alla sfida di domenica 16 marzo che deciderà chi tra Bartoccini MC Restauri Perugia e Honda Olivero Cuneo potrà accedere alla seconda fase dei play-off challenge.

Le quotazioni sono dalla parte delle Black Angels alla luce del successo per 3 a 0 in Piemonte, ma come racconta la centrale Anastasia Cekulaev, autrice di una straordinaria performance in regular season, non bisogna assolutamente abbassare l’attenzione, anche se a Perugia basterà vincere due set per qualificarsi al turno successivo:

“Confermo pienamente questo pensiero – dice la centrale tedesca – Scenderemo in campo per vincere con i nostri tifosi sempre al nostro fianco. Il loro supporto è sempre un grande aiuto per noi”.

Facciamo un piccolo passo indietro. Nel match d’andata a Cuneo, le Black Angels hanno sfoderato una delle migliori prestazioni in un campo difficile. Ti aspettavi una vittoria per 3-0?

“Siamo andate a Cuneo per dare veramente il massimo. Per questo, ci siamo preparate e allenate molto bene nelle ultime settimane, sia atleticamente che come squadra. E il risultato ci ha premiato”.

E sono arrivate anche ben 12 murate in tre set. Tanta roba…

“C’è sempre la possibilità di migliorare – afferma convinta “Ceku” – quindi penso che continueremo a impegnarci”.

Giocare senza la pressione della salvezza aiuta ad esprimere una pallavolo ancora migliore?

“Parere mio, ma non dovremmo mai sentirci troppo sotto pressione perché, alla fine, è “solo” uno sport e dovremmo divertirci nel praticarlo. Ma sì, come discorso ci può stare, questo aspetto sicuramente ci aiuta in questo momento della stagione”.

INFO BIGLIETTI E ABBONAMENTI –

In occasione della sfida di ritorno del primo turno dei play-off challenge tra Bartoccini MC Restauri Perugia e Honda Olivero, che si disputerà al Pala Barton Energy domenica 16 marzo (ore 17.00), gli abbonati della regular season potranno usufruire di uno sconto del 50 % sul prezzo del biglietto. Basterà esibire la tessera dell’abbonamento alla biglietteria, aperta sia il giorno gara che giovedì dalle 15.30 alle 17.30 e venerdì dalle 15.30 alle 19.00.

