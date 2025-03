Con lo spettacolo Non si fa così di Audrey Schebat. Mercoledì 19 marzo ore 20.45 al Teatro Concordia di Marsciano; giovedì 20 marzo ore 21 Teatro Mengoni di Magione

Marsciano – Magione, 14 marzo 2025 – Le Stagioni 24/25 del Teatro Concordia di Marsciano e del Teatro Mengoni di Magione, firmate dal Teatro Stabile dell’Umbria insieme ai rispettivi Comuni, proseguono con lo spettacolo Non si fa così della drammaturga e sceneggiatrice francese Audrey Schebat, con Lucrezia Lante della Rovere e Arcangelo Iannace. In scena a Marsciano mercoledì 19 marzo alle 20.45 e a Magione giovedì 20 marzo alle 21.

Una sola notte per lasciarsi o amarsi di nuovo. Una sola notte per reinventare il proprio destino. Un testo, quello di Audrey Schebat che, alternando rabbia e umorismo, con una forza insolita, scuote i suoi personaggi, divertendo ed emozionando il pubblico.

Francesca e Giulio, in apparenza, sembrano una coppia stabile e solida fino a quando Francesca, pianista di fama mondiale, tornata inaspettatamente da un viaggio di lavoro, scopre e impedisce che Giulio, un riconosciuto psicoanalista, commetta l’irreparabile. Per lei il comportamento di Giulio appare inspiegabile, non c’era stata alcuna avvisaglia. Perché allora?

La commedia prende il via proprio dall’iniziale shock di Francesca e dalla necessità di comprendere il gesto che il compagno stava per compiere: abbandonare tutto, andare via per sempre, attaccato al lampadario della loro casa, sul tavolo della loro cucina. Una lettera di commiato le avrebbe permesso di comprendere le sue ragioni ma lui non l’ha scritta. Seguirà una notte durante la quale la coppia è costretta a fare il punto sulle loro vite, sulle scelte e sulle non scelte, sull’inconciliabilità di alcuni pensieri e azioni e, inevitabilmente, sulla loro relazione.

In discussione la coppia e la sua longevità, il desiderio, l’inadeguatezza, gli interrogatori permanenti in grado di sfidare il tempo. Ci nascondiamo ogni giorno dietro le nostre routine, aggrappati ai nostri lavori più o meno soddisfacenti, alla ricerca di quei successi tanto agognati ma che, da motore delle nostre esistenze, sono diventati trappole per le nostre anime.

Davanti a un grande dolore ci sono due possibilità: o si soccombe o si ritrova la motivazione per riaccendere lo sguardo, smascherando le nostre anime e rimettono in luce i nascondigli dei nostri cuori.

Info e biglietti

PRENOTAZIONE TELEFONICA Botteghino Telefonico Regionale del TSU 075 57542222, tutti i giorni feriali dalle 17 alle 20.

La vendita online è disponibile sul sito www.teatrostabile.umbria.it

