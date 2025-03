Venerdì 21 e sabato 22 marzo. Tra gli ospiti il Premio Nobel Shuji Nakamura

ASSISI, 15 marzo 2025 – Un’opportunità per sensibilizzare e mobilitare istituzioni, cittadini e imprese a prendere parte attiva nella protezione dell’ambiente e del Creato.

È l’obiettivo del convegno Scienza e Fede per la Cura della Casa Comune, che si terrà il 21 e 22 marzo 2025 al Sacro Convento di San Francesco in Assisi, negli spazi del Centro Convegni Colle del Paradiso.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra il Cortile di Francesco e Arpa Umbria, riunirà scienziati, istituzioni e imprenditori per esplorare un nuovo paradigma di sostenibilità e responsabilità collettiva.

Alla base della due giorni, che vede la collaborazione anche di Arpa Sicilia, c’è la volontà di creare un momento di riflessione e confronto tra scienza, fede e impresa, mettendo in dialogo diverse personalità sulle sfide ambientali globali e sulle possibili soluzioni.

fra Giulio Cesareo, OFMConv, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento, sottolinea: «All’interno del Cortile di Francesco – che è il nostro evento culturale in cui la fraternità esce dalle sagrestie e favorisce il mutuo arricchimento tra le persone – è molto bello che il Sacro Convento continui nel solco della sua tradizione ad entrare in sinergia con istituzioni, realtà private e pubbliche, singoli e gruppi, per favorire quei processi di crescita culturale e sociale, che riguardano valori e atteggiamenti in sintonia con la spiritualità di Francesco».

«In un momento storico segnato da profonde sfide ambientali – ha dichiarato Massimo Perari, Commissario Straordinario di Arpa Umbria -, è fondamentale promuovere il dialogo tra scienza, fede e impresa per costruire un nuovo paradigma di sostenibilità e responsabilità collettiva.

ARPA Umbria, da sempre impegnata nella salvaguardia del territorio e nella promozione di una cultura ambientale consapevole, è orgogliosa di essere parte di questa iniziativa, che non solo valorizza il contributo delle conoscenze scientifiche, ma riconosce anche il valore della spiritualità e dell’etica come strumenti fondamentali per affrontare le crisi ecologiche globali.

Ci auguriamo che da questo incontro possano nascere nuove sinergie, idee e soluzioni per un futuro più sostenibile e giusto per tutti».

Tra gli interventi più attesi, il Premio Nobel per la Fisica Shuji Nakamura, pioniere della tecnologia LED, che illustrerà come l’innovazione possa essere un motore essenziale per la transizione energetica. Andrea Baccarelli, Preside della Harvard School of Public Health, porterà il suo contributo sul rapporto tra cambiamento climatico e salute umana, un tema cruciale per il futuro delle politiche ambientali.

A parlare della crisi climatica e della sua comunicazione sarà Antonello Pasini, fisico del clima del CNR, mentre Lorenzo Ciccarese dell’ISPRA affronterà le sfide normative legate alla tutela del territorio. Andrea Margaritelli, presidente dell’Istituto Nazionale di Architettura (IN/ARCH), offrirà una riflessione su design, sostenibilità e sul rapporto tra spazio urbano e ambiente.

Il Presidente di Confindustria Umbria, Vincenzo Briziarelli, interverrà con un focus sul ruolo delle imprese nell’adozione di politiche ecologiche e sulla responsabilità industriale nell’affrontare la crisi ambientale globale.

Un contributo fondamentale arriverà anche da Paolo Pileri, docente di Pianificazione e Progettazione Urbanistica al Politecnico di Milano, che approfondirà il tema del consumo di suolo e della rigenerazione ambientale, aspetti chiave per una vera sostenibilità del territorio. Non mancherà la visione dell’impresa con Brunello Cucinelli, che offrirà una lectio sulla sostenibilità come valore culturale ed etico.

Il convegno offrirà anche una riflessione su giustizia e ambiente con Margherita Cassano, Presidente della Corte Suprema di Cassazione, e Sergio Sottani, Procuratore Generale di Perugia, che dialogheranno sul ruolo della giurisprudenza nella protezione dell’ecosistema.

A chiudere la due giorni sarà un evento speciale: Angelo Branduardi si esibirà nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco con il concerto “Cantico Tour”, un omaggio agli 800 anni del Cantico delle Creature.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Assisi, della Provincia di Perugia e del Comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi. Fa parte del programma ‘Filo verde per un Giubileo sostenibile’, una serie di iniziative promosse da SNPA e ISPRA in collaborazione con le diocesi su tutto il territorio nazionale.

Sostengono l’evento: AURI Umbria, Assisi Salumi, COMIECO, Confindustria Umbria, Erion, FISE-ASSOAMBIENTE, Gesenu, Link University, Polycart, Saci, SIA, TSA, Umbra Acque.

Gli incontri del convegno sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Informazioni e programma completo:

https://www.arpa.umbria.it/articoli/convegno-scienza-e-fede-per-la-cura-della-casa-comune-2

