Nei prossimi giorni la presentazione ufficiale alla cittadinanza e alla stampa: “Incoraggiato dal grande affetto della gente, mi metto a disposizione della nostra città”

ASSISI, 15 marzo 2025 – Eolo Cicogna è ufficialmente il candidato sindaco di Assisi del civismo e del centrodestra unito. La candidatura di Eolo Cicogna, classe 1955, civico, cattolico e dal profilo moderato, sarà sostenuta dalla lista civica Eolo Cicogna Sindaco, dalle liste dei partiti di centrodestra e dalle liste civiche in suo appoggio: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Umbria Civica, Udc, Il Popolo della Famiglia, Assisi per Tutti, da altre liste che si stanno formando con persone interessate al valore della persona al fine di sostenere la sua candidatura a primo cittadino della città di Assisi.

“Il Centrodestra esprime pieno e convinto sostegno al Candidato, riconoscendone le qualità necessarie a governare Assisi con autorevolezza e visione nel prossimo quinquennio. Fin da subito, la sua figura si è imposta come sintesi virtuosa di competenza, cultura, radicamento nel territorio, valori che la coalizione condivide e intende rafforzare con unità e determinazione.

Ogni forza politica coinvolta ribadisce il proprio intendimento a sostenere un’azione di governo solida e incisiva, fondata su principi chiari e un progetto di rilancio concreto. La compattezza del centrodestra non è solo un presupposto, ma una certezza: Assisi ha bisogno di una guida stabile, all’altezza delle sfide future, e noi siamo pronti a garantirgliela”.

Sempre dalla parte del buon senso e della misura, Eolo Cicogna rivolge per prima cosa la propria gratitudine a quanti hanno ripetutamente proposto con convinta determinazione la sua discesa in campo come candidato sindaco del civismo e del centrodestra unito: “Ciò mi ha aiutato, ed oggi lo posso ammettere – le parole di Eolo Cicogna ad accettazione avvenuta – a rendere matura e concreta quella che in fin dei conti si è rivelata più che un auspicio una possibilità.

Ho avuto momenti di esitazione e di titubanza: l’aspirazione a rendermi utile alla mia città e al mio Comune è stata a lungo in conflitto con i timori connessi alla assunzione di un impegno tanto gravoso. La inattesa prossimità della scadenza elettorale e le numerose sollecitazioni ricevute da parte di numerosi sostenitori, tuttavia, mi hanno convinto ad accettare di chiedere agli assisani, con umiltà, l’onore di poter amministrare nel prossimo quinquennio la nostra importante comunità: con il loro sostegno, con la loro partecipazione e con il calore di quanti, non pochi, mi hanno trascinato in questa, per me, nuova avventura”.

Attento al sociale, Eolo Cicogna è persona di grande profondità e cultura, di vasta esperienza professionale, capace di spaziare negli argomenti più disparati. A suo agio nelle teorie economiche quanto negli aspetti pratici della quotidianità, è pronto a suscitare intorno alla sua persona un interesse vivo con la sua candidatura, che ha destato già da subito grande interesse.

IL CURRICULUM

Oltre 40 anni di servizio presso Banca Monte dei Paschi di Siena, con esperienza diretta in tutti i settori bancari, fino a ricoprire il ruolo di funzionario e titolare di diverse filiali in Campania, Lazio, Toscana e Umbria. Ha svolto incarichi di responsabilità, in particolare nella concessione del credito, sviluppando relazioni significative con famiglie, imprese ed Istituzioni.

Ha ricoperto il ruolo di Tesoriere nel Lazio e in Umbria per diversi enti pubblici, tra cui Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Perugia, Usl2 e molti altri. Da sempre attivo anche nella sfera civile e religiosa, ha ricevuto un’educazione cristiana fin dall’infanzia.

La sua formazione si è sviluppata attraverso un tirocinio intenso e altamente istruttivo, attirando l’attenzione di esponenti dell’economia e della politica locale. Ciò lo ha portato a candidarsi in questa tornata elettorale per un impegno diretto a livello comunale, con l’obiettivo di riportare la politica a un ruolo più autentico, fondato su ideali forti, preparazione scientifica e competenza professionale. Un impegno che, tuttavia, non considera la politica un fine assoluto: sebbene essa sia parte della vita, non deve trasformarsi in mera ricerca di potere.

Oggi, in pensione, Eolo Cicogna presta servizio nel Consiglio per gli Affari Economici della Parrocchia di Santa Maria degli Angeli e nell’Unità Pastorale che comprende le parrocchie di Santa Maria degli Angeli, Tordandrea, Castelnuovo e Costano, curandone la redazione annuale dei bilanci. Il suo impegno sociale è del tutto gratuito: da anni supporta studenti nella formazione scolastica, assiste amici e conoscenti in ambito amministrativo, fiscale e finanziario e organizza gruppi di studio e di lettura, ospitandoli nella propria abitazione.

