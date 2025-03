Terni, 15 marzo 2025 – Ottimi risultati per il Circolo Scherma Terni nella Seconda Prova Nazionale Giovani e Assoluti, in corso presso la Fiera di Lucca.

Tra i protagonisti della giornata spicca Lorenzo Nista, fiorettista in forza al Centro Sportivo Aeronautica Militare ma tesserato per il Circolo Scherma Terni, che ha conquistato un prestigioso secondo posto nella categoria Assoluti di fioretto maschile.

Nista ha iniziato la competizione con un ottavo posto nella fase dei gironi, crescendo progressivamente durante le eliminatorie. Nel tabellone dei 64 ha affrontato e battuto Doni Rocco con un netto 15-8. Nel turno successivo ha superato Scalora Fernando con un convincente 15-5.

Negli ottavi di finale, Nista ha affrontato il compagno di sala e amico Alessio Foconi, imponendosi con un combattuto 14-12. Nei quarti ha poi avuto la meglio su Di Tommaso Alessio per 15-13. La semifinale è stata un’altra sfida intensa, vinta per 15-14 contro Rosatelli Damiano. In finale, Nista si è trovato di fronte Tommaso Marini, avversario di grande esperienza, contro il quale ha disputato un ottimo assalto, cedendo solo nel finale per 11-15 e conquistando così il secondo gradino del podio.

Nella stessa categoria, ottimi piazzamenti anche per Alessio Foconi, che ha chiuso al 9° posto, e per Archilei Tommaso, 32° classificato. Entrambi, insieme a Nista, si sono qualificati per la fase finale che si terrà a Piacenza nel mese di giugno. A guidare i fiorettisti a bordo pedana c’erano i maestri Filippo Romagnoli ed Elisa Vardaro.

Anche nella sciabola femminile arrivano ottime notizie per il Circolo Scherma Terni. Flavia Astolfi ha ottenuto la qualificazione alla fase finale, confermando la sua forza fisica e tecnica. Nella categoria Giovani ha conquistato un quinto posto, perdendo nei quarti per un solo punto (15-14) contro Fusetti Vittoria. Nella categoria Assoluti, che si è svolta oggi, ha chiuso all’11° posto. Ad accompagnare la sciabolatrice in pedana c’era il Maestro Matteo Sabatini.

Le competizioni continueranno nei prossimi giorni. Sabato 15 marzo sarà la volta del fioretto femminile Giovani e della sciabola maschile Giovani, mentre domenica 16 marzo si disputeranno le gare di fioretto femminile Assoluti e sciabola maschile Assoluti.

Il Circolo Scherma Terni si conferma protagonista in questa importante competizione, raccogliendo ottimi risultati e preparando al meglio i suoi atleti per la fase finale di giugno.

(0)