Norcia, 16 marzo 2025 – La città di Norcia, per le Celebrazioni Benedettine 2025, rende omaggio al suo cittadino più illustre nei secoli, San Benedetto da Norcia, con la conferenza di uno dei più noti storici dell’arte italiani, Luca Nannipieri, autore Rizzoli, Mondadori e Skira, il 19 marzo (ore 10.30, spazio Digipass), che farà fare un viaggio sentimentale, artistico, storico, religioso, sociale, che da Norcia si allarga a tutta l’Europa.

Perché San Benedetto è diventato uno dei padri fondatori dell’Europa? Che cosa è la sua Regola? Quale comunione è andato cercando raggruppando monaci nei primi monasteri, che poi, lungo molti secoli, si sono diffusi e moltiplicati in tutto il continente?

In un mondo contemporaneo come il nostro, caratterizzato da guerre, ansie, preoccupazioni, conflitti, disuguaglianze, il pensiero di San Benedetto che cosa ci dice di profondamente vivo? L’arte, la letteratura, l’architettura, la pittura, l’iconologia che sono nate dall’impronta benedettina, cosa ci hanno lasciato? Il pubblico è costituito, oltre dalla cittadinanza, anche da classi di scuola.

Che cosa dice ai giovani di oggi un giovane del V-VI secolo dopo Cristo? 1.500 anni di distanza separano noi dal santo. È solo uno specchietto retrovisore oppure il suo passato torna a interrogare il nostro presente? Perché i luoghi distrutti dalla guerra mondiale, come l’abbazia di Montecassino, o distrutti dolorosamente dai terremoti a Norcia, vengono ricostruiti e riconosciuti?

Si può anche studiare la storia dell’arte occidentale, dal VI secolo in avanti, vedendo il segno di cambiamento estetico, iconografico, espressivo, per non dire anche alfabetico, che la Regola benedettina ha aperto nelle abbazie e nei luoghi di culto. Insomma, che cosa significa, oggi, celebrare San Benedetto? L’ingresso è aperto a tutti. L’iniziativa è voluta dal Comune di Norcia.

Luca Nannipieri è uno dei maggiori storici dell’arte italiani. I suoi libri sono pubblicati da Rizzoli, Mondadori e Skira. Ha presentato e condotto varie rubriche televisive sull’arte, da Rai1 a Canale5. Tra i suoi libri, ricordiamo “Candore immortale. Canova e Napoleone” (Rizzoli, 2023, 3° edizione).

