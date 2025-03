Macerata, 16 Marzo 2025 – A Macerata presso la location di Via Ungaretti 80 e’ stata organizzata dal Subbuteo Club Old Lions Macerata affiliato alla Fisct la Coppa Carnevale 2025 di Subbuteo Tradizionale.

Buona la partecipazione all’evento che ha visto partecipanti da varie regioni del Centro Italia tra cui le Marche, l’Abruzzo e l’ Umbria.

Il giocatore Ternano tesserato Fisct Marco Perotti arriverà primo nel suo Girone con i seguenti risultati : vince la prima partita per 2 a 0 contro Bernabei di Macerata, poi pareggera’ 1 a 1 con Di Tullio di Macerata, poi vincerà contro Pochetti F. di Giulianova per 1 a 0, poi vincerà ancora con Sagretti di Macerata per 4 a 0, poi vincerà anche l’ultima partita del girone eliminitario per 4 a 0 contro Marchetti di Ancona.

Perotti arriverà primo con 9 punti, la vittoria valeva 2 punti, il pareggio 1 e la sconfitta 0.

Il giocatore Ternano accedeva al girone Gold costituito da tre giocatori.

Nella prima partita vinceva contro Marcolini di Macerata per 3 a 1.

Poi pareggio importante con Cruciani di Foligno per 1 a 1.

Con questi risultati Perotti arriverà primo con 4 punti, si aggiudichera’ la prestigiosa Coppa Carnevale 2025.

Il commento di Perotti :” Ho vinto un torneo di buon livello a Macerata, ho espresso sul panno verde un gioco attento in difesa, mentre in attacco ho saputo sfruttare gli spazi che lasciavano i miei avversari per costruire azioni da gol che mi hanno permesso di vincere il trofeo”.

Marco su 7 partite disputate, ha fatto cinque vittorie e due pareggi, ha segnato 16 reti, subendone solo 3.

Secondo posto per Marcolini di Macerata, buon terzo posto per Stefano Cruciani di Foligno, presenti dall’umbria anche Giuseppe Gatti di Foligno e Moreno Bastianelli di Spoleto.

Prossimo appuntamento per Marco Perotti il Guerin Sportivo di Subbuteo tradizionale a Vitorchiano (Viterbo) il prossimo 5 Aprile 2025.

