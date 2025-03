Si tratta della “S. Savino Women calcio a 5”. Presidente Rigucci: “Un’iniziativa che fa bene a tutta la comunità”

Magione, 17 marzo 2025 – Con un brindisi nella sala della Proloco di San Savino, è iniziata ufficialmente l’avventura della “S. Savino Women calcio a 5”.

L’associazione sportiva del borgo lacustre, nata nel 2014, da quest’anno oltre alla squadra maschile di calcio a 7, avrà anche la squadra femminile di calcio a 5 che parteciperà al campionato provinciale del CSI.

Si tratta della prima formazione calcistico in rosa nel comune di Magione.

“Un’iniziativa che fa bene a tutta la comunità – ha dichiarato il presidente dell’associazione sportiva Marco Rigucci – non solo dal punto di vista sportivo, ma anche e soprattutto dell’aggregazione tra ragazzi e ragazze. Ad oggi non ci sono squadre femminili nel comune di Magione iscritte a campionati e per San Savino, esserci riusciti, è motivo di grande soddisfazione”.

Alla serata di presentazione è intervenuto anche il vicesindaco di Magione Vanni Ruggeri, che ha elogiato tutti i ragazzi e ragazze impegnate nel progetto e ribadito con grande entusiasmo l’importanza di questa iniziativa.

Erano presenti il presidente della Proloco Maurizio Orsini e i consiglieri dell’associazione sportiva Matteo Luzietti e Ivan Baldoni.

La squadra, composta da una quindicina di atlete magionesi, non vede l’ora di misurarsi sul campo.

Come detto si inizierà a maggio, con il campionato primaverile Csi.

La squadra si allena presso l’impianto sportivo di San Savino, dove verranno anche disputate le gare casalinghe.

La guida tecnica è affidata a Maxi Tomassoli e Francesco Scarchini.

