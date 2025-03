I Carabinieri Forestali hanno hanno elevato a carico del titolare della ditta 7 verbali amministrativi per un ammontare di quasi € 7.000

San Gemini, 19 marzo 2025 – I Carabinieri Forestali di Terni, durante un ordinario controllo del territorio, hanno notato una serie di tronchi accatastati lungo una strada sterrata del comune di San Gemini.

Le dimensioni del legname hanno insospettito i militari, spingendoli ad effettuare una accurata verifica circa la regolarità del taglio effettuato nei boschi limitrofi.

Gli accertamenti, eseguiti anche tramite rilievi tecnici e misurazioni gps, facevano emergere che una ditta boschiva, di proprietà di un cittadino di nazionalità estera, pur essendo in possesso dell’autorizzazione per il taglio boschivo, eseguiva le operazioni di taglio non rispettando la normativa regionale che tutela le superfici boscate.

La ditta, infatti, aveva abbattuto oltre 60 piante di quercia di grosse dimensioni, alcune anche secolari, che dovevano invece rimanere a dote del bosco per garantire la sua rinnovazione.

Inoltre, le operazioni di taglio erano state eseguite in maniera difforme dalla normativa, che prevede modalità finalizzate a garantire la riproduzione delle piante tramite polloni.

I Carabinieri Forestali hanno quindi sanzionato il titolare della ditta boschiva, elevando a suo carico 7 verbali amministrativi per un ammontare di quasi € 7.000.

La normativa regionale sull’uso delle risorse forestali detta prescrizioni per le corrette pratiche selvicolturali, che rappresentano lo strumento fondamentale per la tutela attiva degli ecosistemi e dell’assetto idrogeologico e paesaggistico del territorio.

Infatti, il taglio indiscriminato dei boschi e gli incendi delle superfici forestali mettono a rischio la stabilità dei versanti e, in particolare, la tenuta dei terreni, provocando di conseguenza frane, valanghe ed erosioni.

