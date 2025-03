Evento pubblico venerdì 21 marzo alle 9 nella sede di Cgil Umbria a Perugia (sala Conti). Dopo una relazione sulla situazione regionale verranno lanciate proposte

Perugia, 19 mar. 2025– ‘Welfare, lavoro, nuove povertà – Quali risposte dal territorio?’. È questo il titolo e il tema del convegno organizzato dalla Fp Cgil Umbria, in programma venerdì 21 marzo nella sede della Cgil Umbria (sala Conti), a Perugia, in via del Bellocchio 26.

L’inizio dell’incontro è previsto per le 9. I lavori, patrocinati dal Comune di Perugia, si apriranno con la relazione di Michele Agnani, segretario di Fp Cgil Umbria. Seguirà una tavola rotonda coordinata da Giustina Orientale Caputo, professoressa di sociologia all’Università Federico II di Napoli: vi interverranno Vittoria Ferdinandi, sindaca di Perugia; Simone Pampanelli, segretario generale della Camera del lavoro di Perugia; Andrea Bernardoni, presidente di Legacoopsociali Umbria; don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve.

“L’iniziativa di venerdì – anticipa Agnani – ha come obiettivo quello di aprire un confronto e mettere in rete le associazioni e le istituzioni che nel territorio operano, dando risposte ai cittadini più deboli. Questo mondo caratterizzato da individualismo e solitudine ci impone un cambio di paradigma, cioè quello di costruire una solidarietà dal basso e di territorio, attraverso la costruzione di una comunità coesa, che metta al centro gli ultimi.

Come organizzazione sindacale, siamo sicuramente il primo soggetto collettivo e associativo che intercetta situazioni di difficoltà. In questo contesto, la nostra regione si colloca in una situazione veramente difficile e complicata”. Agnani fornirà, appunto, dati e informazioni sulla situazione economico-sociale dell’Umbria per concludere poi lanciando delle proposte alle istituzioni presenti.

(0)