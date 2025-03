Nell’ex Chiesa della SS. Trinità in Annunziata venerdì 28 marzo, ore 21. Un avvincente gioco di enigmi trasporterà i partecipanti nell’universo dell’artista Gino de Dominicis: un’ora di tempo per riuscire a risolvere il mistero ed “uscire” dal percorso. Prenotazione obbligatoria, massimo 8 partecipanti

Foligno, 20 marzo 2025 – Sarà una serata speciale di enigmi nel mondo misterioso della “Calamita Cosmica”. L’appuntamento è con l’Escape Room “La chiave dell’Eternità” per venerdì 28 marzo alle ore 21 presso l’ex chiesa della SS. Trinità in Annunziata a Foligno.

Un gioco stimolante e avvincente trasporterà i partecipanti nell’universo dell’artista Gino de Dominicis, alla scoperta di una delle sue opere più affascinanti: la “Calamita Cosmica”.

L’evento è ideato e realizzato da Maggioli Cultura e Turismo, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno.

I partecipanti collaboreranno tra loro cercando gli indizi per risolvere enigmi e prove di logica, con l’obiettivo di completare il percorso e trovare la via d’uscita entro 60 minuti.

Un’esperienza nuova ed entusiasmante capace di coinvolgere giovani e adulti, che potranno così sfidarsi al cospetto della “Calamita Cosmica”, tra le opere più enigmatiche della storia dell’arte contemporanea. Il monumentale scheletro, realizzato nel 1988, stupisce per le sue dimensioni: ventiquattro metri di altezza per quattro metri di larghezza, con becco di uccello in sostituzione del naso e un’asta dorata nella sua mano a rappresentare una calamita che scandisce il tempo.

La prenotazione è obbligatoria ed è previsto un massimo di 8 partecipanti.

Per info: tel. 366.6635287; e-mail: info@ciacfoligno.it

