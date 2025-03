Il Comune mette a disposizione spazi e contributi economici. Domani, 22 marzo, raccolta straordinaria “Dona una spesa, dona speranza”

Assisi, 21 marzo 2025 – Sono in media 1.200 l’anno le persone in difficoltà assistite dall’emporio solidale diocesano “7 Ceste”, gestito dalla Caritas di Assisi e aperto nel maggio 2016 con il sostegno del Comune, che ha messo a disposizione locali e contributi economici annui per contrastare la povertà e favorire l’inclusione, anche attraverso il supporto dei servizi sociali.

Si tratta di circa 400 famiglie in situazioni di disagio, sostenute con generi alimentari e beni di prima necessità, disponibili all’interno di questo spazio, che si propone come una sorta di piccolo mercato gestito da oltre 40 volontari. Numeri importanti, raddoppiati dal 2016 a oggi ed esplosi nel periodo della pandemia da Covid-19, che raccontano una realtà fortemente impegnata nel territorio a servizio di chi è meno fortunato.

Il punto della situazione è stato fatto nei giorni scorsi, in un incontro tra Comune e rappresentanti della Caritas, presenti Valter Stoppini, sindaco f.f. di Assisi, Donatella Casciarri, presidente del Consiglio comunale, Katia Sposini, responsabile dell’ufficio servizi sociali del Comune, Anna Rita Cetorelli, direttrice della Caritas diocesana di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino, Fra Marco Bussi, vice direttore della stessa, Timoteo Carpita, direttore della Fondazione Assisi Caritas e diversi volontari dell’emporio solidale e operatori del servizio civile.

Il quadro emerso parla di una crescita continua delle risposte date ai bisogni: si è passati dalle 240 famiglie seguite nel 2016 alle 400 del 2024, fino alla punta massima di 566 del 2021, per un totale di 34mila accessi complessivi in nove anni di attività. Anche i volontari sono aumentati: da 9 a 40 con quasi 35mila ore di servizio. Dal 2016 ad oggi sono state distribuite 643 tonnellate di beni, per un valore totale di oltre 1,2 milioni di euro, di cui 422mila euro relative a generi acquistati direttamente dalla Caritas e 785mila euro ricevuti dall’emporio tramite donazioni pubbliche o private.

“Grazie alla sinergia con i servizi sociali del Comune – ha sottolineato il sindaco f.f. Stoppini – è possibile individuare in maniera puntuale i bisogni e garantire aiuti concreti e mirati a persone e famiglie in difficoltà. Le nostre assistenti sociali seguono quanti accedono all’emporio solidale, fanno parte di una equipe con operatori Caritas chiamata a monitorare le varie situazioni, pianificano interventi e programmi utili a favorire l’uscita dal disagio.

L’integrazione e la rete sono fondamentali per dare risposte sempre più efficaci, in un quadro generale in cui povertà e disagio sociale sono in aumento. Una collaborazione che siamo pronti a rafforzare, per essere sempre più vicini e attenti ai più fragili”.

Per rilanciare le azioni di solidarietà, sabato 22 marzo 2025 è prevista una raccolta straordinaria di generi alimentari di prima necessità, che saranno distribuiti dalla Caritas diocesana di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino, tramite l’emporio solidale e i vari presidi sul territorio. L’iniziativa si chiama “Dona una spesa, dona speranza” ed è possibile partecipare semplicemente facendo la spesa nei supermercati aderenti, dove saranno presenti dei volontari che prenderanno in consegna i vari prodotti.

Nel corso dell’incontro dei giorni scorsi tra Caritas e Comune, è emerso anche il tema dell’emergenza abitativa: nella diocesi assisana sono 295 le famiglie che vivono questa problematica e, in occasione dell’anno giubilare, insieme alla Caritas regionale, è stata promossa una campagna di raccolta fondi. L’iniziativa s’intitola “Facciamoci Casa” ed è possibile effettuare donazioni utili a sostenere nuclei familiari in difficoltà. Per informazioni: www.assisicaritas.it

