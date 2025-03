Il libro, candidato al premio strega 2024, racconta la storia di Giovanni Zimisce, valoroso condottiero, che non ha più altro scopo se non combattere per l’Impero bizantino

Castiglione del Lago, 21 marzo 2025 – Domenica 23 marzo alle ore 17.00 nello splendido scenario storico della Sala del Teatro di Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago, “NarrAzioni Storie Racconti Scritture”, la manifestazione culturale promossa dal Comune di Castiglione del Lago in collaborazione con l’associazione “Parole In Corso APS” e la Biblioteca Comunale, con il patrocinio della Camera di Commercio dell’Umbria, ci regala un altro appuntamento con la narrativa contemporanea italiana: Sonia Aggio presenterà il suo ultimo libro “Nella stanza dell’imperatore”, candidato al Premio Strega 2024 ed edito da Fazi Editore.

“Nella stanza dell’imperatore” racconta la storia di Giovanni Zimisce, valoroso condottiero, che non ha più altro scopo se non combattere per l’Impero bizantino accanto a Niceforo, il generale più brillante della sua epoca, sino a quando tre streghe non gli profetizzano che diventerà imperatore.

Giovanni, inizialmente incredulo, quando Niceforo gli volterà le spalle e l’affascinante Teofano busserà alla sua porta, dovrà decidere che cosa fare in futuro: restare fedele all’imperatore, assecondando i principi con cui è cresciuto, o prenderne il posto, accettando definitivamente il suo destino.

Guerre, omicidi, congiure e tradimenti: Sonia Aggio ci regala un romanzo avvincente e denso di colpi di scena, ripercorrendo le vicende di un uomo straordinario che, partendo da semplice soldato, riuscì a cambiare le sorti del suo Impero conquistando inaspettatamente la corona.

Un romanzo storico impeccabile, dal sapore di un classico che, con una trama ricca di intrecci, intrighi, amori e terribili inganni, e uno stile coinvolgente e ricercato, ci conduce tra le scintillanti stanze dei palazzi imperiali e i loro splendidi giardini, mostrandoci il volto segreto delle città d’Oriente.

L’autrice

Sonia Aggio, nata a Rovigo nel 1995, è laureata in Storia e lavora come bibliotecaria. I suoi scritti sono stati segnalati più volte dalle giurie di premi importanti come il Premio Calvino e il Premio Campiello Giovani. Tra il 2018 e il 2020 ha collaborato con il lit-blog «Il Rifugio dell’Ircocervo» e, nel tempo, ha pubblicato diversi racconti su «Lahar Magazine», «L’Irrequieto», «Narrandom» e «Altri Animali». Con Fazi Editore, nel 2022, ha pubblicato il suo primo romanzo, Magnificat, che ha avuto un ottimo riscontro di critica e di pubblico.

