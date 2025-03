Vittima un 28enne ternano che stava passeggiando: lo hanno bloccato, trattenendolo per le braccia, ed intimandogli di dar loro il denaro

Terni, 21 marzo 2025 – Nel primo pomeriggio di sabato scorso, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni hanno tratto in arresto, per rapina in concorso ai danni di un 28enne ternano, due cittadini nigeriani, rispettivamente di 30 e 32 anni, entrambi richiedenti asilo e gravati da numerosi precedenti, con il primo già sottoposto all’obbligo di dimora a Terni per una pregressa vicenda di stupefacenti.

Intorno alle 13.00, in via Lombardia, i due stranieri hanno incrociato il 28enne che stava passeggiando e lo hanno bloccato, trattenendolo per le braccia ed intimandogli di dar loro il denaro in suo possesso.

Le urla di un altro passante hanno indotto i due a darsi alla fuga, non prima di aver sottratto il giubbotto, peraltro di modesto valore, indossato dalla parte offesa.

In quel frangente, un equipaggio della Sezione Radiomobile, impegnato in servizio preventivo nella zona, ha notato i fuggitivi e, dopo un breve inseguimento, i militari sono riusciti a bloccarli. Ricostruita rapidamente la vicenda, i Carabinieri hanno tratto in arresto i due nigeriani nella flagranza del reato di rapina in concorso, associandoli presso la locale Casa Circondariale, fino all’udienza di convalida svoltasi nella mattinata di ieri, all’esito della quale il Giudice ha deliberato la custodia cautelare in carcere per entrambi.

Il procedimento è pendente in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile gli indagati devono ritenersi innocenti.

