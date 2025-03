Andrea Baccarelli (harvard school of public health): «sappiamo distinguere il greenwashing dalla cura dell’ambiente»

ASSISI, 22 marzo 2025 – «Sono molte le sfide che ci troviamo, e troveremo, ad affrontare: tanto a livello mondiale che nazionale. La principale riguarda l’invecchiamento della popolazione, che crea pressione sui sistemi nazionali. Altrettante, però, sono le possibilità di formare nuovi e capaci professionisti».

Ne è certo il prof. Andrea Baccarelli, endocrinologo, Preside della Harvard School of Public Health, infatti «una delle missioni principali della nostra Facoltà è di creare professionisti che siano in grado di diventare leader dei sistemi sanitari».

Il convegno Scienza e Fede per la cura della casa Comune è iniziato ieri mattina e proseguirà fino a questa sera al Sacro Convento di San Francesco in Assisi. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra il Cortile di Francesco e Arpa Umbria, riunisce scienziati, istituzioni e imprenditori per esplorare un nuovo paradigma di sostenibilità e responsabilità collettiva.

La due giorni è stata introdotta dai saluti istituzionali di fra Marco Moroni, OFMConv, Thomas De Luca, Assessore all’Ambiente della Regione Umbria, Valter Stoppini, Sindaco ff di Assisi, e Massimo Perari, Commissario Straordinario di Arpa Umbria. A questo primo momento è seguita la lectio del prof. Andrea Baccarelli sul tema Ambiente, epigenetica e salute, una riflessione sul rapporto tra cambiamento climatico e salute umana, tema cruciale per il futuro delle politiche ambientali.

«Quello del cosiddetto greenwashing – sottolinea il prof. Baccarelli in riferimento alle pratiche messe in atto dalle aziende – è un fenomeno che esiste, di cui siamo acutamente coscienti ma che è anche semplice da individuare. È facile, al di sotto della superficie, capire chi investe veramente nel benessere, chi si prende cura dell’ambiente e chi invece ha bisogno solamente di un ritocco alla propria immagine. Uno dei miei obiettivi come Preside della Facoltà di Harvard di Public Health è quello di avere dei partner in tutte le persone del mondo. Probabilmente san Francesco avrebbe detto “in tutte le persone di buona volontà”, e ce ne sono tante».

A seguire, Lorenzo Ciccarese dell’ISPRA ha affrontato le sfide normative legate alla tutela del territorio. La mattinata di lavori si è conclusa con l’intervento del Premio Nobel per la Fisica Shuji Nakamura, Professore Ordinario presso la University of California Santa Barbara, dal titolo Aspettative dalle ricerche sulla fusione a confinamento inerziale. Il pioniere della tecnologia LED ha evidenziato il legame tra innovazione e transizione energetica e interverrà anche durante la tavola rotonda di domani pomeriggio, alle 16, dal titolo Tecnologie per un futuro sostenibile.

I lavori del convegno di oggi si svolgeranno dalle 9.30 nella Sala Cimabue del Centro Convegni Colle del Paradiso. A chiudere la prima parte della giornata sarà la lectio di Antonello Pasini, fisico del clima del CNR, dal titolo Comunicare e divulgare la crisi climatica dal punto di vista scientifico.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Assisi, della Provincia di Perugia e del Comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi. Fa parte del programma ‘Filo verde per un Giubileo sostenibile’, una serie di iniziative promosse da SNPA e ISPRA in collaborazione con le diocesi su tutto il territorio nazionale.

