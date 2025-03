Foligno, 22 marzo 2025 – Partiranno nei prossimi giorni i lavori per la realizzazione di una corsia di immissione dalla viabilità comunale alla statale Flaminia. In quest’ottica è stata firmata un’ordinanza per consentire la regolamentazione del traffico lungo via Leonardo Da Vinci nella frazione di San Giovanni Profiamma.

I lavori – il costo complessivo è di circa 43mila euro – comporteranno la limitazione del traffico pedonale e carrabile nel tratto di via Leonardo da Vinci, dall’intersezione con via Brunelleschi fino all’intersezione con via Colle San Giovanni. Ci sarà il restringimento delle corsie nel tratto di strada interessato dalle lavorazioni, mediante segnaletica, fissa, luminosa, mobile istituendo un senso unico alternato regolamentato con impianto semaforico e, se ritenuto necessario dalla direzione dei lavori, con l’ausilio di personale.

Potrà essere istituito il divieto di transito sulle strade interessate dalle lavorazioni o parti di esse, garantendo comunque il transito degli aventi titolo compatibilmente con le esigenze di cantiere. Verrà istituito il divieto di sosta con rimozione, ove necessario, sulle strade interessate dalle lavorazioni o limitrofe alle stesse, fino al termine delle opere.

(3)