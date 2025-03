Gubbio, 22 marzo 2025 – Proseguono i controlli straordinari del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Gubbio, che, al fine di contrastare il fenomeno dei furti in abitazione e reati predatori in genere, hanno rafforzato i servizi di pattugliamento durante il pomeriggio e la sera, concentrandosi sui centri abitati e le aree residenziali, monitorando le principali vie di comunicazione del territorio senza trascurare le strade secondarie.

Nel corso del servizio, che ha visto l’impiego di diverse pattuglie delle Stazioni competenti nelle rispettive giurisdizione, coadiuvate dagli equipaggi del Nucleo Operativo e Radiomobile, oltre che da personale in abiti civili, sono state identificate 94 persone, controllati 62 veicoli, elevate numerose contravvenzioni al Codice della Strada.

È stata ritirata la patente di guida ad una persona sorpresa in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, poi segnalata alla Prefettura di Perugia.

Il servizio di presidio del territorio, mirato a contrastare la delittuosità in genere e, in particolare, contro il patrimonio e i furti in abitazione, ha sortito positivi esiti in termini di deterrenza, data l’assenza di segnalazioni di analoghe ipotesi delittuose al Numero Unico di Emergenza – NUE – 112.

(2)