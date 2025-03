Il dono dell’associazione Conita di Rieti nella “Giornata Mondiale delle Foreste e Festa gli Alberi”

Monteleone di Spoleto, 22 marzo 2025 – Tutto nasce da una brillante idea dell’associazione “Conita Rieti OdV”, guidata dal presidente Giuseppe Plasmati che ha voluto contribuire alla “Giornata Mondiale delle Foreste e Festa gli Alberi” di Monteleone di spoleto.

A Monteleone, ogni anno, si festeggia con le scuole il primo giorno di primavera, con lo scopo di promuovere la cura e la valorizzazione degli alberi e il ruolo essenziale dei boschi e del verde urbano nel nostro ecosistema.

“Dare vita e gioie ai parchi giochi degli Istituti Scolastici – ha detto il presidente Plasmati – è lo scopo primario di questa donazione che vede coinvolti i bambini nella messa a dimora delle piante, così che possano conoscere la botanica delle varietà arboree e arbustive, sviluppando la giusta sensibilizzazione al rispetto degli alberi e del paesaggio.

Gli alberi vanno piantati ma vanno soprattutto curati e conservati nel tempo perché ci tutelano da malattie e inquinamento. Proprio per queste ragioni non possiamo fare a meno di loro per sopravvivere”.

A questo importante evento hanno partecipato il Sindaco del Comune di Monteleone, i Carabinieri ed i Carabinieri Forestali della stazione locale, gli insegnanti della scuola Edmondo de Amicis , tutti gli studenti dell’Istituto Scolastico, le famiglie e tanti bambini della Comunità, Don Canzio Scarabottini che ha benedetto gli alberi messi a dimora.

“Desidero ringraziare, per il suo encomiabile valore etico – umanitario, il Presidente Conita – per l’impegno costante nel garantire un futuro migliore all’umanità e nella protezione del pianeta. La sua dedizione nel donare alberi al nostro Comune (per parchi ed aree delle scuole cittadine) è un esempio luminoso di come piccole azioni possano avere un grande impatto sulla comunità e sull’ambiente – ha affermato il Sindaco -. La varietà di alberi piantati mira a creare spazi di gioco e relax differenziati per migliorare la vita all’aria aperta dei bambini e del personale scolastico.

I giardini scolastici non sono solo aree verdi, ma veri e propri laboratori di gioco, esplorazione e scoperta, fondamentali per promuovere le conoscenze scientifiche e il rispetto dell’ambiente. Infine vorrei ringraziare tutti i miei collaboratori del Comune che hanno contribuito a questo memorabile evento. Continueremo su questa strada con progetti per un futuro più sostenibile e per un’educazione che valorizzi il legame tra l’uomo e la natura”.

