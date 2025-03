Si aggiunge inoltre un nuovo appuntamento al cartellone che il 27 maggio vedrà protagonista la musica con Cesare Picco

Perugia, 22 marzo 2025 – “Perestrojka e Pancake” è il titolo del prossimo appuntamento in cartellone per la stagione Sanfra, promossa da Mea Concerti in collaborazione con il Comune di Perugia nel suggestivo auditorium San Francesco al Prato di Perugia. Protagonista del palco sabato 29 marzo alle 21 è il dirompente Daniele Gattano.

Ti fidi dei doccia shampoo degli alberghi? E delle suore che fanno intravedere l’attaccatura dei capelli? Errore o ribellione? Se diventassi ricco, che ricco saresti? Bruni Tedeschi o Santanchè? Al posto dell’Inno di Mameli perché non una bella canzone di Mr. Rain?

In un paese dove tutti hanno qualcosa da dire e lo fanno con un podcast, Daniele Gattano sceglie ancora una volta la povertà e lo fa a teatro. Questo spettacolo parla di tutti: patrioti, oroscopisti, Meryl Streep, Mussolini, Farfalle azzurre e di chi nel 2025 coraggiosamente decide di comprare un biglietto per uno spettacolo che nel titolo ha una parola russa e una americana insieme. Se non è avanguardia questa a impreziosire il racconto, Alessandro Nidi al pianoforte e Mascia Foschi al canto.

BIO – Daniele Gattano nasce e scappa da Verbania, bellissima ma non ci vivrà. Debutta come comico a ” Daniele Gattano Colorado” (Italia1), approda poi su Real Time per i “Diversity Media Awards”, dal 2017 è nel cast di “Stand-Up Comedy” su Comedy Central, sempre su Sky è stato in “Zelig C-Lab” “Comedians solve world problems” e “Il Salotto di Michela Giraud”. Su Raidue ha fatto parte del cast di “Battute?” mentre su Italia1 è tornato come monologhista a “Le iene” Ha condotto vari eventi tra i quali tre edizioni del “Milano Pride”.

Il suo primo spettacolo di stand-up comedy è stato “Fuori” finito di scriverlo ha pensato: “Basta, non ne scriverò mai un altro”. Il suo secondo è stato “Male Male” e ha pensato: “con questo ho chiuso”. Il suo terzo è “Ananassy Baby” quello con cui ha deciso proprio di mettere un punto. Adesso è in scena con “Perestrojka e Pancake” che è proprio l’ultimo che farà per sempre, proprio deciso, deciso, irremovibile.

NUOVO APPUNTAMENTO IN CARTELLONE

Inoltre, si aggiunge un nuovo evento musicale alla stagione: il prossimo 27 maggio in auditorium si va sulle note di Cesare Picco.

A distanza di 50 anni dalla storica performance, il pianista e compositore psresenta “The Köln Concert Variations“, progetto speciale che rende omaggio alla storica performance del 24 gennaio 1975, esibizione leggendaria che divenne l’album di piano solo più venduto nella storia della musica occidentale, con oltre 3,5 milioni di copie vendute.

Con “The Köln Concert Variations” si assiste a un viaggio nelle profondità del pianoforte e del linguaggio dell’improvvisazione. Con la sua sensibilità e maestria strumentale, Cesare Picco è uno dei pochi pianisti improvvisatori in grado di reinterpretare l’opera originale aggiungendo al contempo una precisa visione musicale personale. Entrando e uscendo dallo spartito originale, Cesare Picco ne cristallizza alcuni movimenti trasformandoli in vere e proprie “arie” autonome filtrate attraverso la sua estetica musicale e l’improvvisazione.

