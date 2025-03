Terni, 24 marzo 2025 – Ieri, domenica 23 Marzo, a Grottaferrata in provincia di Roma, il club Alba Roma ha organizzato un torneo di Subbuteo tradizionale del circuito Waspa.

Buona la partecipazione che ha visto la presenza di vari atleti dal Lazio e dall’umbria.

Dopo la Coppa Carnevale 2025 vinta domenica scorsa nelle Marche a Macerata, il giocatore Ternano Marco Perotti si ripete ancora.

Ecco il suo cammino :vince la prima partita con Giuliano Esposito per 2 a 0, poi vince per 3 a 1 contro Riccardo Galieti, pareggia 1 a 1 con Davide Pulito, vince 3 a 0 contro Valerio Lombardo, poi 2 a 1 contro Ernesto Poncetta poi vince la partita più importante 1 a 0 contro Luca Di lullo, vincendo il torneo.

Perotti vince 6 partite, ne pareggia una, segna 12 gol e ne subisce soltanto 3.

Il commento di Marco :”sono molto contento, e’ un bel momento per me, sto giocando molto bene sul panno verde, ho trovato gli schemi giusti che mi stanno portando buoni risultati, con umiltà e impegno continuerò ad allenarmi per poter raggiungere traguardi più importanti”.

Ecco il podio finale :primo classificato Marco Perotti di Terni, secondo classificato Giuliano Esposito di Roma, terzo classificato Davide Pulito di Roma.

Ottima organizzazione dell’evento grazie all’impegno di Luca Di lullo presidente del club dell’Alba Roma, club affiliato anche alla Fisct.

