L’azienda umbra è tra i fondatori di una start-up innovativa che punta a migliorare il benessere animale per offrire prodotti di qualità per l’uomo

Bastia Umbra, 26 marzo 2025 – Una start-up innovativa – che unisce un gruppo di esperti e ricercatori del settore medico, industriale e agroalimentare, con esperienza più che trentennale – che ha come obiettivo quello di migliorare il benessere animale, la qualità dei prodotti che ne derivano e, di conseguenza, offrire un’alimentazione più sana per l’uomo. (Nella foto, Marco e Luciano Grigi)

È questo l’ultimo progetto ambizioso che vede coinvolto anche il Gruppo Grigi, azienda umbra che da oltre 70 anni opera a livello nazionale nei settori allevamenti e rivendite agrarie.

L’obiettivo di questa nuova start-up è quello di offrire prodotti che mirano a potenziare la salute e l’immunità degli animali migliorandone così la qualità dei prodotti derivati – come carne, latte e uova – e riducendone, parallelamente, l’impatto ambientale degli allevamenti.

A tal riguardo è stata depositata la domanda di un brevetto relativo ad un innovativo processing industriale che consente la produzione di mangimi assolutamente naturali, ricchi di proprietà benefiche per gli animali, e che migliora la produttività e la sostenibilità degli allevamenti. Il target di riferimento è ampio, potranno usufruire di questi prodotti sia i grandi produttori di mangimi, che gli allevatori diretti, i proprietari di animali domestici, gli istituti di ricerca e le università.

Il progetto, che sarà reso noto in maniera più capillare e dettagliata nei prossimi mesi, è partito dall’analisi di materie prime selezionate – che comprendono ingredienti naturali di alta qualità, da coltivazioni sostenibili e controllate, senza l’utilizzo di prodotti chimici di sintesi – fino all’impiego di fasi innovative e processi produttivi finalizzati all’esaltazione delle proprietà benefiche degli alimenti per la produzione di mangimi di altissima qualità, il tutto con una ricaduta positiva per l’ambiente e sulla salute dell’uomo.

“Noi del Gruppo Grigi – affermano Luciano e Marco Grigi, titolari dell’azienda – crediamo che un’alimentazione di qualità sia alla base del benessere animale. Per questo, ogni giorno, investiamo in ricerca, innovazione e sostenibilità, con l’obiettivo di fornire mangimi equilibrati, sicuri e adatti alle esigenze degli animali.

Collaboriamo con esperti del settore per sviluppare soluzioni nutrizionali avanzate, migliorando costantemente i nostri prodotti. Immaginiamo un futuro in cui l’allevamento sia sinonimo di benessere, efficienza e rispetto per l’ambiente e per l’animale. Con il nostro lavoro, vogliamo contribuire a un settore zootecnico più eticamente responsabile, in cui la nutrizione diventi il primo passo per un mondo più sostenibile”.

(1)