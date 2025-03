Il Teatro Concordia accoglie il genio di uno dei più grandi musicisti statunitensi e arrangiatori della scena jazz internazionale

Marsciano, 28 marzo 2025 – Bob Mintzer, straordinario sassofonista statunitense di fama mondiale, direttore della WDR Big Band e membro degli Yellowjackets, sarà in Umbria ospite speciale della Perugia Big Band per un incredibile concerto jazz di ben 2 ore, che ha il sapore di un’altro traguardo a dir poco epico, e che promette d’infiammare la platea!

Sabato 5 aprile 2025 alle 21:00, il Cine-Teatro Concordia di Marsciano (PG) accoglie il genio di uno dei più grandi musicisti statunitensi e arrangiatori della scena jazz internazionale, nonché apprezzato didatta che ha segnato la storia della musica con il suo stile inconfondibile, la sua maestria nel sax e le sue orchestrazioni raffinate.

Un evento unico ed esclusivo curato dall’Associazione Culturale Perugia Big Band e reso possibile dal Comune di Marsciano, in cui il leggendario Bob Mintzer salirà sul palco del Teatro Concordia insieme alla PBB, formazione di eccellenza diretta da Massimo Morganti, per presentare un programma musicale vibrante e coinvolgente, dalla straordinaria varietà stilistica. Dalle sonorità fusion contemporanee e gli arrangiamenti che sprigionano tutta l’energia del grande jazz orchestrale, emerge immediatamente la profondità emotiva che caratterizza la scrittura di Mintzer e la potenza interpretativa della big band.

Espime soddisfazione Michele Capoccia assessore alla cultura del Comune di Marsciano: “Questo concerto rappresenta un’occasione irripetibile, l’incontro di queste due eccellenze musicali a Marsciano è un vanto per l’intero territorio”. Gli fa eco Mauro Radici per la PBB: “Questo concerto è un viaggio musicale fra tradizione e sperimentazione, che saprà incantare tanto gli appassionati più esigenti quanto chi desidera scoprire il fascino di una delle espressioni artistiche più potenti e travolgenti di sempre”.

Se infatti il jazz è libertà, improvvisazione ed emozione pura, questa serata sarà un’esperienza da vivere senza esitazione, un appuntamento straordinario da non lasciarsi sfuggire. Tutte le info su perugiabigband.com e al numero del CineTeatro Concordia 075 874 8403 (lunedì-venerdì h 18-23, sabato-domenica h16-23). Prevendita biglietti su liveticket.it al link https://tinyurl.com/BOBMINTZERPBB

Bob Mintzer, classe 1953, affianca allo studio del clarinetto classico quello del sax tenore, che rimane tuttora il suo principale strumento. Suona con Eumir Deodato, Tito Puente, Art Blakey e Jaco Pastorius, ma soprattutto con le orchestre di Buddy Rich e Thad Jones-Mel Lewis.

Dal 1983 al 2005 dirige a New York una propria big band, che incide tredici dischi e vince un Grammy Award. Nel 1990 entra nello storico gruppo Yellowjackets, con cui pubblica non meno di venti album. Nel 2008 si trasferisce a Los Angeles, diventando docente alla University of Southern California, e qui crea una nuova orchestra che ancor oggi continua a dirigere.

Da qualche anno collabora con la big band della televisione tedesca WDR, la più importante orchestra jazz europea, attualmente guidata da due direttori artistici del calibro di Vince Mendoza e dello stesso Mintzer, che si trasferisce periodicamente in Germania per dirigerla.

