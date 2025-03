Si sposta di una settimana per il referendum dell’8 e 9 giugno; un’opportunità per il ruolo di bimbi e ragazzi: la nota della presidente Severini

PERUGIA, 28 marzo 2025 – Cambio di programma per Perugia1416, che slitta di una settimana vista la concomitanza con le votazioni per i referendum in programma l’8 e il 9 giugno. Le nuove date della decima edizione della manifestazione sono dunque dal 13 al 15 giugno 2025. Come spiega Teresa Severini, presidente dell’associazione di promozione sociale Perugia 1416, “La concomitanza con il referendum ci ha spinto a spostare la data della manifestazione alla settimana seguente per evidenti impossibilità logistiche.

E poiché questa decisione ci dà una settimana in più, siamo positivi in una riuscita ancora più bella della nostra manifestazione. E anzi, potremmo ipotizzare di mantenere la data della metà di giugno anche per le prossime edizioni.

In dieci anni abbiamo infatti più volte fronteggiato problematiche simili, come anche quelle legate alla fine della scuola: lo spostamento – conclude la presidente – ci permetterà di valorizzare ancora di più bambini e ragazzi, il presente e soprattutto il futuro della manifestazione, e gli spazi loro dedicati”.

