Terni, 28 marzo 2025 – Grande successo per la squadra di fioretto femminile del Circolo Scherma Terni, rappresentata da Violetta Piergiacomi, Camilla Pieramati ed Elisa Vardaro, che ha conquistato il titolo di vice-campionesse ai Campionati Italiani a Squadre A2 in corso a Piacenza. Con questo straordinario secondo posto arriva la notizia più attesa: la promozione in Serie A1! (Nellafoto, Pieramati, Piergiacomi, Romagnoli e Vardaro)

Si tratta di un risultato storico per la sala ternana, che per la prima volta nella sua storia si qualifica nella massima serie con il fioretto femminile. Un traguardo raggiunto grazie alla determinazione, alla tecnica e alla passione delle fiorettiste ternane, accompagnate in questa impresa dal maestro Filippo Romagnoli. Una promozione che non solo celebra il talento di queste atlete, ma che rappresenta anche un traguardo per tutto il movimento schermistico ternano, dimostrando la crescita costante del Circolo Scherma Terni negli ultimi anni.

Le atlete hanno dimostrato sin da subito la loro superiorità, classificandosi al secondo posto nella fase a gironi, un risultato che ha dato loro la spinta giusta per affrontare con determinazione le fasi a eliminazione diretta. Già dagli assalti hanno impresso il loro marchio sulla competizione, imponendosi con un netto 45-14 contro il Circolo della Spada Vicenza nel tabellone dei 16. Questo primo passo ha confermato il grande stato di forma delle schermitrici ternane, che non hanno mai abbassato la guardia.

Anche nel tabellone delle otto hanno confermato la loro brillante forma, vincendo per 45-39 contro il Pisascherma, un successo che le ha proiettate in semifinale. Una sfida intensa, che ha richiesto concentrazione e strategia, ma che le atlete hanno saputo gestire al meglio, portando a casa un altro risultato positivo.

La semifinale contro il Club Scherma Ancona è stata una sfida carica di emozioni, decisiva non solo per l’accesso alla finale, ma anche per la promozione in Serie A1, riservata alle prime tre squadre classificate. Con un risultato di 45-41, le fiorettiste ternane hanno conquistato il pass per la finale e il prestigioso obiettivo della promozione. Un momento che resterà impresso nella storia del Circolo Scherma Terni, un risultato frutto di sacrifici, allenamenti e passione.

Nella finale contro il Frascati Scherma, la squadra ternana ha combattuto con grinta e determinazione. L’assalto è stato combattuto punto su punto, con le schermitrici ternane che hanno lottato fino all’ultimo stoccata, ma si sono dovute arrendere con un punteggio di 42-45. Nonostante la sconfitta, il secondo posto resta un risultato eccezionale, coronato dalla promozione in Serie A1, obiettivo raggiunto con pieno merito e con una prestazione che ha lasciato il segno.

L’emozione e l’orgoglio del Circolo Scherma Terni sono stati palpabili durante tutte le fasi della competizione, con il tifo incessante a sostenere le atlete. Questo storico traguardo porta in alto il nome della sala ternana, proiettandola tra le migliori squadre italiane del fioretto femminile. Un risultato che riempie di soddisfazione non solo le protagoniste in pedana, ma anche l’intero staff tecnico, i dirigenti.

Ora si guarda al futuro con entusiasmo e ambizione. La Serie A1 rappresenta una nuova sfida, un palcoscenico prestigioso in cui le fiorettiste ternane potranno confrontarsi con le migliori squadre del panorama nazionale. Un’opportunità che segna un nuovo capitolo nella storia del Circolo Scherma Terni, con la consapevolezza che questo è solo l’inizio di un percorso ricco di soddisfazioni e successi.

